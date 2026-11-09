TJ Monterde, sasabak sa ROUND Festival sa South Korea
Confirmed na: sasama si TJ Monterde sa South Korea’s ROUND Festival para irepresent ang Pilipinas. Inanunsyo na ang mga headliners ng annual ASEAN-Korea Music Festival ngayong linggo, at kasama ang "Palagi" hitmaker sa mga acts mula sa Southeast Asia at South Korea.
Ang festival na ito ay ino-organize ng Korean broadcaster na KBS at suportado ng ASEAN-Korea Cooperation Fund para mas mapatibay ang cultural ties sa rehiyon. Let's be honest, sobrang big deal nito kasi highlight nito ang pag-angat ng global appeal ng Original Pilipino Music (OPM).
Hindi na rin bago para kay TJ ang makipag-collab sa Asia. Dati na siyang nakipag-team up kay Korean singer na si 10CM at kay artist na si YELO.
Diverse vibes and global streaming
Asahan nating halo-halo ang genres sa festival—mula pop, indie, at R&B hanggang sa traditional fusion. Magbibigay ito sa mga artist ng direktang ugnayan sa mga international listeners. Ayon sa ulat, ii-stream ng mga broadcaster ang live shows online para mapanood ng fans worldwide.
Kilala si TJ sa kanyang heartfelt storytelling at smooth vocals sa mga acoustic hits. Dagdag pa rito ang kanyang success sa mga sold-out concert tours at music releases, kung saan madalas din siyang kasama sa stage ng kanyang asawang OPM star na si KZ Tandingan.
Maglalabas pa ang organizers ng official streaming details at broadcast schedules sa kanilang public channels.
Sino kaya ang iba pang artists na makakasama niya sa stage? Abangan natin!