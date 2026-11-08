Kelsey Merritt, dinala ang Victoria’s Secret model squad sa Pinas
Nag-uwi ng legit na squad goals ang Filipino-American model na si Kelsey Merritt sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas. Hindi lang siya basta bumisita, dahil kasama niya sa trip ang ilang Victoria’s Secret model friends para sa isang tropical getaway.
Sa Instagram, nag-post si Merritt ng mga photos habang nagsu-surfing kasama ang kanyang barkada sa Siargao island. Feels good to be back home, ang caption niya na talaga namang nakaka-inggit. Kasama niya sa grupo ang mga models na sina Sara Sampaio at Jasmine Tookes, pati na rin ang actress na si Georgie Flores.
Nagsimula ang kanilang Philippine tour sa Manila bago tumuloy sa Siargao at pagkatapos ay sa Amanpulo. Todo share ang grupo ng kanilang vacation vibes sa social media—mula sa turquoise waters ng mga isla, lush surroundings, hanggang sa mga pagkaing Pinoy na nakahain sa dahon ng saging. Hindi rin nagpahuli si Sampaio na nag-post ng photos mula sa Siargao at Amanpulo na may caption na, It’s more fun in the Philippines!
Siyempre, hindi mawawala ang update mula kay Tookes na nag-caption naman ng Woke up in the Philippines sa kanyang post. Ang friendship nina Tookes at Merritt ay matagal na, simula pa noong 2018 nang mag-debut si Merritt sa Victoria’s Secret runway.
International Fame at Personal Life
Para sa mga hindi pa nakakaalam, si Kelsey Merritt ay tubong Pampanga na nagsimulang mag-model noong siya ay 15 anyos pa lang. Pinagsabay niya ang pag-aaral at modeling, at ginamit ang kinita niya para makapag-aral sa Ateneo de Manila University kung saan siya grumaduate ng communications degree noong 2017. Lumipad siya pa-New York para sa international modeling at gumawa ng kasaysayan noong 2018 bilang unang Filipino-American model na nag-walk sa Victoria’s Secret Fashion Show.
Pagdating naman sa love life, naging headline si Merritt noong 2025 nang iugnay siya sa American actor na si Chace Crawford. Nagsimula ang dating rumors matapos silang makitang magkasama sa Los Angeles noong early 2025. Pero ayon sa mga reports noong July 2026, naghiwalay na raw ang dalawa matapos ang mahigit isang taon na relasyon, bagaman wala pa silang official statement tungkol dito. Nakita rin siya na nakipag-date sa “X-Men” actor na si James Marsden, pero wala nang ibang report tungkol doon.
Ang Iba Pang Kasama sa Trip
Ang Portuguese model at actress na si Sara Sampaio ay nakilala rin bilang Victoria’s Secret Angel at kamakailan ay gumanap bilang Eve Teschmacher sa “Superman” ni James Gunn. Si Jasmine Tookes naman ay isang American model na naging Victoria’s Secret Angel noong 2015. Sikat din si Tookes dahil siya ang nagsuot ng $3-million Bright Night Fantasy Bra sa fashion show sa Paris noong sumunod na taon. Kasal naman si Tookes kay Juan David Borrero, na anak ng dating Ecuadorian Vice President na si Alfredo Borrero, noong September 2021.
Ang huling kasama sa grupo, si Georgie Flores, ay isang American actress na nakilala sa TV series na “Famous in Love” at sa 2018 Netflix film na “Dumplin’.”
Kulang na lang talaga ay yayain tayo ni Kelsey para sa isang beach trip, 'di ba?