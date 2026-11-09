Kilalanin si Robbie Jaworski, ang 'Dedicated Son ng Pasig' sa PBB Collab 3.0
Nagtrending si Robbie Jaworski nitong weekend matapos mabunyag na celebrity house guest lang siya at hindi official housemate sa Pinoy Big Brother: Collab Edition 3.0. Pumasok siya sa Bahay ni Kuya bilang Ang Dedicated Son ng Pasig, at hindi pa alam ng mga housemates ang tunay niyang status. Nakatapos na siya ng dalawang secret tasks para kay Kuya, kung saan nanalo siya at ang mga fellow collaborators ng P25,000 para sa charity. Naging fan-favorite siya sa loob ng bahay.
1. Dyosa at Legend ang pinagmulan
Pagdating sa family tree, hindi biro ang background ni Robert Vincent Anthony "Robbie" Cojuangco Jaworski III dahil sikat na sikat ang mga apelyido niya sa magkabilang panig. Ang nanay niya ay ang actress at equestrienne na si Mikee Cojuangco, na member ngayon ng International Olympic Committee (IOC) Executive Board at dating gold medalist sa 2002 Asian Games individual show jumping event. Taga-Tarlac ang pamilya Cojuangco at kamag-anak ni Mikee ang dalawang dating presidente na sina Cory Aquino at Noynoy Aquino. Kapatid ni Cory ang ama ni Mikee na si Peping, kaya magpinsan sina Mikee at Kris Aquino.
Sa side naman ng tatay, anak siya ni Robert "Dodot" Jaworski Jr., ang former basketball player ng Gordon's Gin sa PBA na ngayon ay vice mayor ng Pasig City. At siyempre, hindi mawawala ang lolo niya na si Robert Jaworski Sr., ang basketball legend at dating senador na pinagmulan ng sikat na Never Say Die slogan ng Barangay Ginebra. Truly a powerhouse family!
2. Atletang dugo
Hindi rin nagpaiwan si Robbie sa pagiging athletic dahil sumunod siya sa yapak ng kanyang ama at lolo. Mahilig siya sa basketball, pero hindi lang doon nagtatapos ang sports life niya. Enjoy din siyang mag-tee off sa golf course, kaya naman flexible ang kanyang game kahit sa loob o labas ng court.
3. May experience sa hospitality industry
Bago pumasok sa mundo ng showbiz, dumaan muna si Robbie sa corporate side. Nag-aral siya sa San Beda College Alabang bago kinuha ang kursong Management sa Ateneo De Manila University. After graduating, sumabak siya sa hospitality industry. Dahil may dalawang hotel ang tatay niya sa Bataan at Tagaytay, doon siya nagsilbi bilang managing director at business development manager. Very professional ang move, 'di ba?
4. Host at actor na rin
Hindi lang siya basta guest sa PBB dahil may track record na siya sa pagha-host. Ilan sa mga stints niya ay ang Pinoy Media Congress at naging Myx VJ din siya. Pagdating naman sa acting, nag-debut siya sa pelikulang Meet, Greet, and Bye noong 2025. Bukod sa movie, may mga appearances na rin siya sa iba't ibang television series.
5. Dating life kay Magui Ford
Sa usapang love life, dating si Robbie kay Magui Ford, na anak nina Karla Estrada at Mike Planas. Nabunyag sa isang PBB livestream na one and a half year na silang magkasama. Sa kwento niya kina fellow housemates na sina Gehlee Dangca at Shea Valerio, inamin ni Robbie na hindi niya hinahayaang magbayad si Magui tuwing date nila. Mag-partner din sila sa paglalaro ng golf, at minsan pa nga ay tinawag siya ni Magui na kanyang personal commentator.
Sana all may personal commentator sa golf, 'no?