Shuvee Etrata, dating nasa ‘survival mode’ at ngayon ay focused sa practical living
Aminado ang actress at content creator na si Shuvee Etrata na dumaan siya sa panahon ng “survival mode” mindset. Sa isang wellness event kung saan inilunsad siya bilang endorser ng isang personal hygiene brand, ibinahagi niya kung paano hinubog ng mga karanasang ito ang mga desisyon niya ngayon pagdating sa spending at personal well-being.
Si Shuvee Etrata ay isang Filipino model, actress, host, at content creator. Sa kanyang pag-uusap, binigyang-diin niya na nananatili siyang praktikal sa kanyang pananalapi kahit pa lumalaki ang kanyang tagumpay sa entertainment industry. Para sa kanya, mahalaga ang pagiging practical in all choices at ang paggawa ng mga mindful decisions kaysa sa pagpili ng mga temporary o quick fixes.
Home goals at family responsibilities
Isa sa mga malaking pagbabago sa buhay ni Shuvee ay ang pag-prioritize ng permanent improvements para sa bahay ng kanyang pamilya matapos siyang makuntento sa mga temporary home setups noon. Layunin niya na matapos ang kanilang home renovations para magkasama-samang magdiwang ang kanyang pamilya sa isang komportableng tahanan.
Kuwento pa niya, bumili na siya ng malaking Christmas tree dahil gusto niyang maranasan ng pamilya ang mga bagay na hindi nila naranasan dati. Para sa kanya, ang taong ito ay isang super busy investment dahil ang goal niya ay makapag-pasko nang sabay-sabay sa bago nilang bahay sa December 25.
Ang tunay na meaning ng self-care
Pagdating naman sa women’s health, naniniwala si Shuvee na ang pag-aalaga sa sarili ay isang necessity at hindi luxury. Para sa kanya, dapat itong maging utmost priority dahil kung maayos ang pag-aalaga ng isang babae sa sarili, mag-ra-radiate ito sa kanyang energy at vibes. Aniya, hindi dapat pinababayaan ang sarili.
Nilinaw din niya na ang tunay na self-care ay hindi lang tungkol sa paggamit ng mga beauty products. Para kay Shuvee, ito ay isang holistic lifestyle na kinabibilangan ng tamang routines, physical exercise, at mental health management. Binanggit niya na dapat ay well-taken care ang health ng isang tao sa buong pagkatao—mula sa mga hobbies, diet, hanggang sa workout—at hindi lang nakadepende sa mga produktong ginagamit.
Breadwinner struggles at empowerment
Bilang panganay sa kanilang pamilya, hindi rin naiwasan ni Shuvee na pag-usapan ang mga personal na lesson na natutunan niya habang hinaharap ang mga financial responsibilities. Inamin niya na ang mga breadwinner ay madalas nakakalimutan ang kanilang sarili habang nag-aalaga sa iba dahil sa dami ng problemang bumubugso sa kanila. Paalala niya, ang unang dapat gawin ay alagaan ang sarili dahil iyon ang pinakaimportante.
Binanggit din niya ang kanyang karanasan sa paglaki na walang nakatatandang kapatid na babae na magagabayan siya sa basic feminine hygiene at personal care habits. Dahil dito, naging mas masigasig siya sa pagbabahagi ng practical advice sa kanyang mga nakababatang kapatid ngayon. Sabi niya, kung nagkaroon man siya ng elderly sister, gugustuhin niyang sabihan siya nito na mahalaga ang pag-aalaga sa feminine self.
Huling payo ni Shuvee para sa mga kabataang babae ay ang huwag magpa-pressure sa mga societal expectations at body wellness standards sa Pilipinas. Pinayuhan niya silang mag-focus sa sariling health journey at huwag makinig sa mga external pressure o unsolicited opinions ng ibang tao. Ayon sa kanya, kahit pa ituring itong taboo, ang well-being ay personal na bagay at hindi kailangan ng dikta ng iba. Hinimok niya ang mga batang babae na yakapin ang kanilang pagkababae at i-prioritize ang physical at mental health dahil responsibilidad nila ito sa kanilang sarili.