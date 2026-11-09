Maya, balik-partner na naman para sa PBB Collab 3.0
Babalik na naman ang Maya bilang Official Voting Partner ng Pinoy Big Brother (PBB) Collab 3.0. Ibig sabihin, may paraan na ulit ang mga Mayamayans para isalba ang kanilang mga paboritong Housemates habang nakakakuha ng mga exclusive rewards at banking perks.
Ito ang season kung saan may fresh twist sa Bahay ni Kuya dahil magsasama ang mga Housemates mula sa Kapamilya at Kapuso networks. Pero kahit magkakaiba sila ng network, individual pa rin ang labanan para sa titulong Big Winner. May mga bagong personalities, unexpected alliances, at exciting challenges na aabangan sa loob ng bahay.
Ang mga Housemates ng Collab 3.0
Sa Kapamilya side, kabilang sa mga lalahok sina Robbie Jaworski, Nathan Garcia, Cianne Dominguez, Gehlee Dangca, Shea Valerio, Calix Esguerra, Jeo Ong, at Primo Alterado.
Sila naman ang mga representative mula sa Kapuso side: Anthony Constantino, Bela Arcal, Ethan Benares, Lans Nagal, Mikee Quintos, Nicole Fortuna, Raheel Bhyria, at Winwyn Marquez. Para sa mga fans, ilang taps lang sa Maya app ang kailangan para suportahan ang kanilang bet.
Perks para sa mga New Users
May pa-welcome gift ang Maya para sa mga first-time voters. Ang mga bagong Mayamayans na mag-sa-sign up at mag-uupgrade ng kanilang account ay pwedeng makakuha ng 100% cashback sa kanilang unang PBB vote, hanggang ₱50. Para mag-vote, bubuksan lang ang Maya app, itap ang PBB icon, pipiliin ang paboritong Housemate, at i-cast na ang vote.
Hindi lang voting ang focus dito dahil pwede ring pagsabayin ang pag-support sa idol at ang pag-iipon. Ang mga bagong Maya users ay pwedeng mag-unlock ng 15% interest p.a. kapag nag-deposit sila ng ₱1,000 mula sa Maya Wallet patungong Maya Savings sa kanilang unang buwan. Pagkatapos nito, pwede pa ring kumita ng hanggang 15% p.a. basta kumpletuhin ang mga qualifying everyday transactions tulad ng pagbabayad ng bills, online shopping, at iba pang purchases.
Dagdag pa rito, ang mga bagong Maya Savings users ay maaaring makakuha ng libreng Maya Card na may 1% cashback sa bawat purchase kapag nagbukas sila ng account sa unang pagkakataon at nakumpleto ang ilang qualifying activities.
Save or Spend sa Bahay ni Kuya
Hindi lang sa app ang presence ng Maya kundi pati na rin sa mismong gameplay. Babalik ang "Save or Spend" task kung saan itetest ang priorities, strategy, at teamwork ng mga Housemates. Dito papasok ang mga real-life money decisions kung saan kailangang pumili ang mga Housemates sa pagitan ng pag-save o pag-spend, na magpapakita kung paano makakagawa ng pagkakaiba ang pagpili sa pagitan ng pag-save at pag-spend.
Para sa mga gustong sumubaybay, mapapanood ang Pinoy Big Brother Collab 3.0 sa GMA Network tuwing Lunes hanggang Biyernes ng 9:35 PM, Sabado ng 6:15 PM, at Linggo ng 4:55 PM. Available din itong i-stream sa Kapuso Stream, ABS-CBN Entertainment's YouTube channel, at iWant.
Sino kaya sa mga Kapamilya o Kapuso housemates ang unang magpapakitang-gilas sa Save or Spend task?