UK music industry, record-breaking ang kita pero may naiwan ba?
Umabot sa record-breaking na £8.4bn ang naidagdag ng music industry sa economy ng UK noong 2025. Ayon sa annual report ng UK Music, isang umbrella organisation ng iba't ibang industry bodies, ito ay pagtaas na 5.7% kumpara sa nakaraang taon at mas mabilis pa kaysa sa inflation rate.
Malaki ang naging papel ng mga major tours nina Oasis, Robbie Williams, at Dua Lipa, pati na ang mga hit albums ni Olivia Dean, para maabot ang mga record revenues na ito. Ang music export revenue naman, na binubuo ng kinikita ng mga British artists sa labas ng UK sa pamamagitan ng international touring, royalties, at sales at streaming abroad, ay tumaas ng 3.6% para pumalo sa £4.8bn.
Para sa mga hindi pamilyar, si Robbie Williams ay isang English singer-songwriter na sumikat noon sa Take That bago nag-solo noong 1996. Si Dua Lipa naman ay isang British singer-songwriter, habang si Olivia Dean ay isang English singer-songwriter na kilala sa pop at neo soul.
Ang gap sa pagitan ng A-listers at grassroots
Kahit mukhang booming ang industry, may malaking problema: lumalawak ang gap sa kita sa pagitan ng mga A-listers at ng mga less well-known artists na bumubuo sa malaking bahagi ng music community sa UK. May babala sa This Is Music report na maraming emerging at grassroots artists ang nakaranas ng pagtaas ng costs, na nagpababa sa kanilang net incomes. Sabi pa rito, pati ang ilang well-known artists ay nahirapang kumita.
Kitang-kita ang contrast sa dalawang set ng data na ginamit sa pag-monitor ng income. Sa survey ng accounts para sa top and mid-level artists, nakitang flush ang mga ito at tumaas ang earnings ng higit 14% year on year. Pero sa Music Creators’ Survey—kung saan self-report ang income ng mga artists, songwriters, producers, at composers—growth na 0.2% lang ang naitala sa parehong period.
Sabi sa report, kailanman hindi naging ganito kadali ang mag-record at mag-release ng music. Pero dahil sa tindi ng kompetisyon, naging mas mahirap naman ang mag-establish ng profile at bumuo ng scalable career. Ito raw ang dahilan kung bakit hirap ang maraming music creators na may average earnings. Kapag naman naka-breakthrough na ang isang artist beyond a certain level, doon pa lang papasok ang mas maraming options at better terms of business na magpapaganda sa kanilang careers.
Trends sa album consumption at ang banta ng AI
May mga hit albums din na nakatulong sa pag-boost ng recorded music revenues, partikular ang mga No 1 albums nina Sleep Token, Yungblud, Sam Fender, Wet Leg, at Biffy Clyro. Pero may troubling trend dito: noon, mas popular ang UK artists sa domestic market kaysa sa mga US artists. Nagbago ito noong 2018 nang maungusan ng US artists ang mga local, at patuloy na lumaki ang divergence na ito. Bagama't nag-level out nang kaunti noong 2025 dahil sa blockbuster hits nina Dean at Fender.
Isang malaking banta rin ang AI na maaaring mag-divert ng attention ng listeners palayo sa human artists. Nagbabala ang report tungkol sa AI-generated "slop" at deepfakes. Ito ay makikita sa dramatic increase ng mga takedown notices para sa AI deepfakes na issued ng mga labels para sa mga songs sa streaming services na ginagaya ang existing artists.
Employment at ang panawagan sa gobyerno
May bahagyang pagtaas din sa employment sa sector sa UK kung saan 730 jobs ang nadagdag, kaya umabot sa 220,500 ang total recorded employment. Ang success na ito ay driven din ng live music sector, lalo na ang stadium performances. Dati, para lang ito sa top artists, pero ngayon ay commonplace na ito dahil handang gumastos ng three-figure sums ang mga consumers para sa tickets.
Si Tom Kiehl, chief executive ng UK Music, ay nanawagan sa gobyerno na gamitin ang upcoming UK EU summit sa 20 November para tanggalin ang barriers sa EU exports. Hiling din niya na huwag bigyan ng "free pass" ang AI at suportahan ang sustainably funded BBC para magkaroon ng economic growth sa bawat postcode. Aniya, hindi lang sila basta humihingi ng aksyon kundi handa silang maging bahagi ng solusyon dahil hindi kulang sa talent, ambition, at creativity ang UK music industry.
Sa panig naman ni Ian Murray, creative industries minister, binigyang-diin niya ang mga government funding schemes gaya ng Music Growth Package. Sabi niya, nag-iinvest sila sa grassroots infrastructure, talent pipeline, at independent businesses para manatiling competitive ang sector.
Ang plano para sa 2027
Ang ilang successful acts ay nakatingin na sa 2027. Ang Oasis ay babalik sa tour pagkatapos ng kanilang 2025 reunion, kung saan maglalaro sila sa 11 different locations sa UK, Europe, at North America. Si Dua Lipa naman ay announced na bilang headliner ng Coachella festival at inaasahang maglalabas ng fourth studio album. Si Sam Fender naman ay nag-announce na ng Proper Massive tour na may 12 stadium dates sa UK at Ireland, pati na major venues sa North America.
Kaya ang tanong talaga: kailan kaya magiging fair ang distribution ng pera para hindi lang ang mga nasa itaas ang nagdiriwang?