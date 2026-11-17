Bianca Umali, emotional sa world premiere ng 'Ella Arcangel' sa QCinema 2026
Hindi mapakali sa saya si Bianca Umali matapos magbukas ang 14th QCinema International Film Festival gamit ang animated film na "Ella Arcangel: Awit ng Pangil at Kuko". Sa Instagram account ng actress, nag-share siya ng mga snaps mula sa opening night kung saan nagkaroon ng world premiere ang pelikula.
Para kay Bianca, "a beautiful journey" ang naging proseso mula nang maging comic book pages ang kuwento hanggang sa makarating ito sa cinema. Masaya rin siya na sa wakas ay maibabahagi na sa mas maraming manonood ang kuwentong pinaghirapan, pinangarap, at binigyan ng puso ng napakaraming tao.
Ang team sa likod ng Ella Arcangel
Nagpasalamat si Bianca sa mga taong naging bahagi ng project, kabilang ang mga producers na Twenty Manila at GMA Pictures. Binanggit din niya sina Nessa Valdellon at Manny Vallester sa kanyang pasasalamat. Hindi rin nawala ang special shout-out para sa comedy genius na si Michael V. na nagbigay-boses kay Mimiw, ang cat companion ni Ella. Ayon kay Bianca, walang ibang makakagawa nito nang katulad ni Michael V. bilang Mimiw.
Binigyang-pugay rin ng actress si director Mervin Malonzo para sa kanyang vision at direction. Kasabay nito, nagpasalamat siya kay Julius Villanueva, ang creator ng original comics, dahil sa paglikha ng extraordinary world and story na naging basehan ng movie.
Support system at special screening
Siyempre, hindi nakalimutan ni Bianca ang boyfriend niyang si Ruru Madrid na nandoon para sumuporta sa kanya sa big night. Pinasalamatan niya ito sa walang sawang suporta at paniniwala sa kanya.
Sa isang separate post naman mula sa Sparkle GMA Artist Center, nabanggit na sumama sina Ruru, Barbie Forteza, at mga kaibigan at pamilya ni Bianca sa isang special screening ng pelikula na ginanap sa Gateway Cinema.
Tungkol sa pelikulang Ella Arcangel
Ito ang kauna-unahang voice-acting role ni Bianca Umali. Sa pelikula, gaganap siya bilang si Ella, isang 12-year-old mambabarang. Ang kuwento ay tungkol sa paglaban ni Ella sa mga evil spirits habang hinaharap ang violence at abuse of power sa kanilang community habang may nagaganap na war on drugs ang gobyerno.
Ang pelikulang base sa comics ni Julius Villanueva ay inabot ng limang taon bago natapos at naipakita sa mga manonood bilang opening film ng festival. Noong 2023, nakakuha rin ang project ng P1.5-million QCinema Project Market Philippines Co-Production Grant.
Detalye ng QCinema International Film Festival
Sa pagtatapos ng kanyang message, hinimok ni Bianca ang publiko na patuloy na bigyang-puwang, suporta, at pagkilala ang husay ng mga Pilipino dahil marami pang kuwentong dapat marinig at talento na dapat makita ng mundo. Nagtapos siya sa pagsabing Mabuhay ang pelikulang Pilipino!
Ang 14th QCinema International Film Festival ay tatakbo hanggang November 22. Mapapanood ang mga pelikula sa Gateway Cineplex 18, Robinsons Movieworld Galleria, Ayala Malls Cinemas TriNoma, Fisher Box Office, at SM City Fairview. Ang presyo ng mga tickets sa festival ay P200.