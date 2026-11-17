Katrina Anne Johnson, nag-weeksary na sa Miss International 2026!
Seryosong nag-e-enjoy ang ating Binibining Pilipinas International 2025 na si Katrina Anne Johnson sa Japan para sa 64th edition ng Miss International. Sa isang social media post, sine-celebrate ng pharmacist mula Davao ang kanyang “weeksary” at kinumpirma na It’s officially Day 7 of MISS INTERNATIONAL and what a week it has been indeed!
Sabi ni Katrina, punong-puno raw ng tawa, pag-discover ng mga bagong lugar, at pagtuturuan ng mga salita mula sa kani-kanilang bansa ang naging takbo ng kanyang unang pitong araw. Amamin natin, nakaka-inggit ang vibe! Simula nang i-welcome ang mga delegates noong Nobyembre 11, naging busy na sila sa pag-ikot sa iba't ibang lugar.
From Tokyo to Yokohama
Hindi lang sa Tokyo tumambay si Katrina. Nakapag-visit na rin siya ng Yokohama—kung saan sila naka-stay para sa malaking bahagi ng pageant—pati na rin sa Niigata at Koriyama na kasalukuyan nilang tina-tour. Nagpunta rin siya sa Yamanashi para sa national costume presentation.
Dagdag pa sa wins ni Katrina, nakuha niya ang “Miss Visit Japan” award sa isang event sa Professional University of Beauty and Wellness sa Yokohama. Sabi naman ng Miss International pageant sa kanilang post, kinakatawan daw ni Katrina ang spirit of friendship at cultural exchange habang niyayakap ang traditions at hospitality ng Japan.
The Road to the Crown
Kasalukuyang naka-asa ang mga Pinoy na si Katrina ang magbibigay sa bansa ng pang-pitong Miss International win. Ramdam na ramdam ang suporta dahil marami ang naniniwala na kayang-kaya niyang iuwi ang korona sa Pilipinas.
Markahan na ang calendars dahil ang Final Gala ay gaganapin sa Kanadevia Hall (dating Tokyo Dome City Hall) sa Tokyo sa Nobyembre 25. Ready na ba tayo for another win?