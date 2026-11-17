Kris Aquino, nagpakitang-gilas sa Christmas tree lighting ng Okada Manila
Nagbigay ng surprise appearance si Kris Aquino noong Biyernes sa Christmas tree lighting event sa Okada Manila. Kasama ang anak na si Bimby Aquino, umakyat ang presenter sa stage para batiin ang mga dumalo, na siyang unang pagkakataon na muli siyang humarap sa isang "large crowd."
Kahit may pinagdadaanan, pinatunayan ni Kris na palaban siya. Sa kanyang speech, inamin niyang pinilit niyang dumalo kahit natanggal ang dalawang tahi sa kanyang peripherally inserted central catheter (PICC) line. We're just hiding the fact that two of my stitches in my PICC line came off, but I'm a trooper, aniya. Idinagdag pa niya sa Filipino na The fight continues, no giving up.
Samantala, binuksan naman ng Okada Manila ang holiday season sa pamamagitan ng kanilang Disney-themed Christmas tree para sa 2026, kung saan tampok sina Mickey Mouse at Minnie Mouse. Pinag-isa rin ang vibe ng event sa mga performance ng classic Disney songs mula kina Jed Madela at Jessica Sanchez.
Hindi ito ang unang beses na nagparamdam si Kris kamakailan. Lumabas siya sa "Fast Talk With Boy Abunda" para sa isang two-part special para sa birthday celebration ni Tito Boy. Doon, inamin niya na miss na niya ang pagiging nasa telebisyon, pero sinabing impossible ang pagbalik nang wala ang kanyang "king."
Matatandaang nakipaglaban si Kris sa multiple autoimmune diseases at nagpagamot sa United States noong 2022, bago bumalik sa Pilipinas noong 2024.
Grabe ang willpower ni Kris, pero sana all may ganyang level ng fighting spirit!