Liza Soberano, nagningning sa 2026 Governors Awards
Kaka-glow up na naman tayo dahil nakita si Liza Soberano sa red carpet ng 2026 Governors Awards sa Los Angeles, California nitong nakaraang weekend. Siyempre, hindi magpapatalo ang ating Filipina star sa mga big names ng Hollywood sa event na ito na organized ng Academy, ang mga tao rin sa likod ng Oscars, para bigyang-pugay ang mga lifetime achievements sa filmmaking.
Let's talk about the look! Nagsuot si Liza ng isang powder-blue, floor-length gown mula kay designer Yara Shoemaker. Sobrang detailed ng dress na ito dahil may asymmetrical corset-style bodice, feather detailing, floral embellishments, sequins, at cascading blue beads. Aminin natin, bagay na bagay ang kulay at ang details, talagang head-turner ang dating.
Hollywood era is waving
Saktong-sakto ang pagpapakita niya rito habang unti-unting binubuo ang kanyang acting career sa Hollywood matapos iwan ang kanyang decadeslong career sa Pilipinas. Isa sa mga pinaka-highlight ng international projects niya ngayong taon ay ang “Forgotten Island” ng DreamWorks Animation.
Hindi lang acting ang hatid niya rito dahil nakipag-collab din siya sa co-star niyang si H.E.R. para sa kanta ng film na “BRB.” Grabe ang achievement dahil nakakuha ang kanta ng dalawang nominations sa 2026 Hollywood Music in Media Awards sa categories ng Song – Animated Film at Music Video.
More projects to look forward to
Hindi rin tayo mauubusan ng mapapanood dahil noong October, na-announce na part si Liza ng cast ng scripted comedy series ng Audible na “The Moons of LA.” Kasama niya rito ang mga actors na sina Ken Jeong, Randall Park, at Daniel Dae Kim. Na-premiere na ang series sa audio platform noong Oct. 8.
Pero wait, there's more! Set na rin siyang mag-executive produce at bumida sa thriller film na “Imprint” na ididirekta ng Filipino filmmaker na si Marie Jamora.
Sino na lang ba ang hindi proud sa ating girl?