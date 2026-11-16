Miss South Africa 2026: bakit parang nawawala ang kislap?
Mukhang hindi natapos sa coronation night ang tension sa Miss South Africa 2026 dahil trending ngayon ang disappointment ng mga fans. Hindi raw kasi sapat ang luxury prizes na ibinigay sa bagong queen, at pati ang itsura ng korona ay kinuwestiyon ng netizens.
Noong Sabado, kinoronahan si Tiyani Makamu bilang Miss South Africa 2026. Pero imbes na pure celebration, naging usap-usapan ang prizes na nakuha niya. Ang naging reward ay R1 million cash prize at access sa hanggang R500,000 mula sa Impact Fund. Para sa maraming viewers, masyadong simple ito kumpara sa mga nakaraang taon kung saan ang title ay may kasamang cash, brand new car, at luxury accommodation sa isang upmarket property.
Bagong management, bagong sistema
Nasa ilalim na ang pageant ng bagong ownership. Noong 2025, kinuha ng Motsepe family at ni Dr Precious Moloi-Motsepe ang pamumuno sa organisasyon. Ang ilang fans ay nagtatanong kung ano ang nangyayari sa Miss South Africa pageant.
Isyu sa 'temporary' na korona
Hindi lang prizes ang naging problema dahil pati ang koronang suot ni Makamu ay binatikos sa social media. Naglabas ng statement ang Miss South Africa Organisation para linawin ang gulo. Ayon sa kanila, ang koronang nakita sa finale ay isang temporary ceremonial crown lamang habang tinatapos pa ang paggawa ng official Miss South Africa crown.
Plano raw ng organisasyon na isali ang mga South Africans sa proseso ng pag-unveil ng official crown para mas maging inclusive at sumalamin ito sa collective identity, aspirations, at values ng mga tao. Gusto raw nilang mas mapatibay ang koneksyon ng reigning queen at ng bansang pinagsisilbihan niya.
Ang hirit ng Nungu Diamonds
Nagsalita rin ang Nungu Diamonds, na katuwang ng Miss South Africa mula 2023. Noong Linggo, naglabas sila ng statement na nagsasabing hindi nila dinisenyo, ginawa, o sinupply ang koronang ginamit sa 2026 finale. Kinumpirma nila na hindi na-renew ang sponsorship agreement nila sa organisasyon para sa pageant na ito.
Ani Nungu Diamonds, nagkaroon nga ng negotiations na ginawa in good faith at tumagal hanggang sa mga huling araw bago ang finale, pero hindi sila nakarating sa isang mutually beneficial agreement. Bilang gesture of goodwill, pinayagan daw nila ang Miss South Africa organisation na gamitin ang Mowana crown sa finale sa kondisyon na itutuloy ang sponsorship discussions pagkatapos ng event.
Ang Miss South Africa ay isang national beauty pageant sa South Africa na gumagamit ng contemporary format sa pagpili ng representatives simula noong 2018. Layunin nito na maghanap ng babaeng magre-represent sa bansa na hindi lang maganda, kundi may talino, leadership, at kakayahang makagawa ng pagbabago sa lipunan.
Sana lang talaga ay maging kasing-ningning ng official crown ang susunod na mga updates, kasi honestly, nakaka-stress ang ganitong klaseng coronation drama.