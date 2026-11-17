Piolo Pascual, nagbigay ng 'taste of home' sa mga Pinoy sa UAE
Bumalik si Piolo Pascual sa UAE para sa serye ng mga appearances, kabilang ang kanyang first-ever performance sa Abu Dhabi noong 14 November 2026. Sa concert niyang pinamagatang Paano ba ang Magmahal? (How does one love?) na ginanap sa Les Etoiles, Sofitel Abu Dhabi Corniche, Dumalo rin siya sa 45th anniversary celebration ng Al Ghurair Centre sa Dubai noong 15 November 2026.
Si Piolo Pascual ay isang Filipino actor, model, singer, television host, comedian, at film producer na kilala bilang "Ultimate Heartthrob."
Home away from home
Para kay Piolo, isa sa pinakamahalagang parte ng pagpunta niya sa UAE ay ang pagkakataong makipag-reconnect sa mga Pinoy na naninirahan doon. Ayon sa kanya, magandang pakiramdam ang makasama ang mga kababayan lalo na sa abroad, dahil nagdadala siya ng sense of home sa mga taong matagal nang hindi nakakabalik sa Pilipinas.
Sabi niya, rewarding ang experience kapag nakikita niya ang reactions ng audience habang nag-peperform live dahil alam niyang nabibigyan niya sila ng taste of home. Ang warmth ng Filipino community ang nananatili sa kanya kahit nakaalis na siya sa lugar. Binanggit niya na ang mga ngiti, excitement, at pagiging giddy ng mga fans na pumupunta sa kanyang mga events ang nagsisilbing inspirasyon niya at nagsisilbing pinakamagandang souvenir na hindi nabibili sa anumang shop o nailalagay sa suitcase.
Bonding kasama si Mommy
Bukod sa trabaho, sinamantala rin ni Piolo ang trip para mag-explore sa UAE kasama ang kanyang ina. Sinabi niyang excited siyang itour ang nanay niya sa mga lugar na napuntahan na niya at gumawa ng mga bagong memories, lalo na't maraming taon na ang nakalipas mula noong huling pagbisita nito rito. Kabilang sa mga pinuntahan nila ay ang Louvre Abu Dhabi at ang Sheikh Zayed Grand Mosque, pati na rin ang pag-shopping.
Second chances at bagong musika
Kung may isang pelikula siyang idededicate para sa mga Pinoy sa Emirates na nakakaranas ng homesickness o dumadaan sa mahihirap na pagsubok, pinili ni Piolo ang "Starting Over Again." Ang 2014 romantic drama na ito, kung saan nakasama niya si Toni Gonzaga, ay tungkol sa magkasintahang dumaan sa heartbreak at sumusubok na muling ibalik ang kanilang relasyon.
Naniniwala ang actor na ang mensahe ng pelikula tungkol sa second chances at lakas ng loob na magpatuloy ay relatable para sa lahat, lalo na sa mga malayo sa tahanan. Para sa kanya, kahit pakiramdam ng iba ay nasa dead end na sila o ubos na ang oras, may pag-asa pa rin para sa isang bagong simula.
Pagdating naman sa mga bagay na dadalhin niya mula Pilipinas papuntang UAE, pumili siya ng tatlo: ingredients para sa chicken adobo, isang coffee table book, at physical copy ng kanyang pinakabagong music album. Ang coffee table book ay nakatakdang i-release sa 24 November 2026, kasabay ng concert sa Pilipinas at ng paglabas ng kanyang pinakabagong music album, kasabay ng isang concert sa Pilipinas. Para sa mga fans sa Emirates, available ang album digitally at maaaring mag-order ng physical copies online.
Habang naghahanda si Piolo para sa kanyang 50th birthday sa 12 January 2027, nananatili siyang inspirasyon hindi lang sa mga longtime admirers kundi pati na rin sa bagong henerasyon ng mga fans sa buong mundo.
Sana all may budget pang-shopping at tour sa Abu Dhabi kasama si Mommy, 'no?