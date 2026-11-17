Rica Peralejo, muntik na palang maging housemate sa Pinoy Big Brother
Aminado ang dating aktres na si Rica Peralejo na muntik na siyang sumali sa Pinoy Big Brother noong mga unang taon pa lang ng show. Pero sa huli, pinili niyang tumanggi sa offer.
Sa gitna ng mga usap-usapan tungkol sa reality show, binahagi ni Rica na thankful siya at hindi siya pumasok sa sikat na PBB house. Para sa kanya, alam na niya noon pa man na ang pagiging bantay ng mga camera ay pwedeng maglantad ng mga side ng personality niya na baka hindi magustuhan ng publiko.
Thank God na humindi ako before when I was asked to be part of the house, kwento niya.
Kinuwestiyon ni Rica ang sarili at inaming may mga imperfections din siya at mga thoughts na hindi laging positive. Naniniwala siya na kung pumasok siya, baka may masabi o magawa siya na magreresulta sa batikos ng mga tao o kaya ay ma-cancel siya.
Para sa kanya, ang pag-amin sa sariling flaws ay hindi naman ibig sabihin na kailangan itong ipakita sa lahat.
Grabe ang foresight ni Rica, 'no? Bago pa man naging trend ang cancel culture at social media wars, alam na niyang ang palaging nakabantay na mga camera ay maaaring maglantad ng mga side na hindi magugustuhan ng publiko. Wise move talaga dahil hindi lahat ng side ng pagkatao natin ay kailangang i-broadcast sa buong bansa.