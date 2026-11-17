Ang sikreto sa likod ng lung power ni Regine Velasquez-Alcasid
Aminado si Regine Velasquez-Alcasid na kahit ang mga 'Greatest of All Time' ay hindi nakakatakas sa pagtanda. Sa isang candid interview, ibinahagi niya na "Aging is cruel" at ramdam na niya ang epekto nito sa kanyang katawan, kahit nananatili pa rin ang kanyang boses. Dahil dito, tinatanggap na niya ang pagtatapos ng kabanatang ito ng kanyang career, bagama't hindi ito madali dahil mahal na mahal niya ang paggawa ng mga concerts.
Kahit na hindi pa siya tuluyang nag-reretire, ang pagdedesisyon na tapusin ang mga big shows ay parang pagbitaw sa isang malaking parte ng kanyang buhay. Nagsimula siyang mag-concert noong 16 o 17 years old pa lamang siya, kaya naman naging natural na bahagi na ito ng kanyang pagkatao.
Paano ba ang 'Ocean Training' ni Regine?
Marami ang nagtatanong tungkol sa unique na training ni Regine noong bata pa siya, partikular na ang pagkanta habang nakalubog sa dagat. Para sa kanya, hindi niya alam noong una na tinatrain na pala siya ng kanyang ama; akala niya ay naglalaro at lumalangoy lang sila sa beach malapit sa kanilang bahay sa Leyte.
Ang method na ito ay simple lang pero effective: pinakanta siya ng kanyang ama habang nasa loob ng tubig. Ayon kay Regine, mas mahirap kumanta kapag nasa tubig dahil sa pressure ng body of water, at mas madali kapag nasa labas na ng tubig. Ang pressure na ito ang nakatulong para ma-develop ang kanyang lung power. Kaya mas matagal siyang makahinga at makahawak ng hangin sa baga, na kailangan sa pagkanta.
Ang impluwensya ng pamilya sa kanyang musika
Hindi na nakapagtataka na naging singer si Regine dahil lumaki siya sa isang singing household. Mula tatlong taong gulang, sanay na siyang pakinggan ang kanyang ama na hinehele siya gamit ang mga kanta nina Jerry Vale, Frank Sinatra, at Elvis. Ang kanyang ina naman ay marunong mag-gitara at piano, at sa katunayan, ito ang naging daan para magkakilala ang kanyang mga magulang.
Kahit ang kapatid niyang si Cacai ay kumakanta rin, pero walang anumang rivalry sa pagitan nila. Sa katunayan, sobrang determinadong kumanta si Regine kaya hindi na niya pinansin kung gusto rin ng iba. Dahil walang TV sa bahay nila noon at radyo lang ang gamit, ang pag-kanta ng buong pamilya ang naging pangunahing pastime nila kung saan nagpapalitan sila ng turn sa pagkanta.
Ang trauma sa school at ang lihim na dyslexia
Sa likod ng kanyang tagumpay, may pinagdaanang hirap si Regine sa kanyang edukasyon. Ibinunyag niya na siya ay dyslexic, bagaman hindi siya na-diagnose noong bata pa siya. Para sa kanya, traumatic ang school dahil hindi siya marunong magbasa, mag-spell, at hindi siya maka-intindi ng lessons, na naging dahilan para maramdaman niyang "stupid" siya.
May mga nakakaaliw pero malungkot na detalye ang kanyang karanasan sa Grade 4. Nailagay siya sa Section 1 hindi dahil sa academics, kundi dahil magaling siya kumanta. Sa katunayan, dapat ay nasa Section 4 siya kasama ang mga batang hindi marunong mag-spell. Dahil sa kanyang dyslexia, baliktad ang pagbasa niya sa mga letters na B at D, kaya inilagay siya sa harap ng classroom dahil akala ng mga guro ay malabo ang kanyang paningin.
Para itago ang katotohanang hindi siya marunong mag-spell, sinasadya niyang pangitain ang kanyang handwriting. Kahit sa pag-autograph, nahihirapan siya kapag pinapasulat siya ng mga pangalan ng fans o messages dahil kapag na-stress siya, lalong nagiging mahirap para sa kanya ang pag-spell. Ibinahagi niya na hindi alam ng maraming tao na may dyslexia siya, at huli na nang malaman niya ito sa buhay.
Kaya naman hindi niya kailanman nagustuhan ang school dahil sa trauma na dulot nito. Ang kanyang journey mula sa pag-leave sa school hanggang sa pag-provide para sa pamilya at ang suporta ng asawang si Ogie Alcasid ay bahagi ng kanyang legacy sa Filipino pop culture.