Tori Kelly, babalik sa Pinas para sa ‘God Must Really Love Me’ tour
Handa na ang lahat para sa powerhouse vocals ni Tori Kelly dahil confirmed na ang pagbalik niya sa Pilipinas sa June 2027 para sa kanyang “God Must Really Love Me World Tour.”
Unang hirit ang singer sa The Filinvest Tent sa Alabang, Muntinlupa, sa June 5, 2027. Pagkatapos niyan, diretso agad siya sa Mactan Expo sa Cebu sa June 6. Ang tour na ito ay para i-promote ang kanyang latest studio album na may kaparehong title, na nilabas noong June 2026.
Kung plano mong manood, tandaan na online lang ang bentahan ng tickets via Tickelo at walang physical outlets. Limitado lang ito sa limang tickets per transaction. Para sa mga gustong makakuha ng presale access, kailangang mag-sign up sa mga official Laylo links ni Tori. Ang artist presale ay magsisimula sa Nov. 18 ng 10 a.m. hanggang Nov. 19 ng 10 p.m. Para naman sa general public, magbubukas ang ticket sales sa Friday, Nov. 20, ng 10 a.m.
Siyempre, hindi mawawala ang mga breakthrough hits niya gaya ng “Nobody Love,” “Should’ve Been Us,” at “Hollow,” kasama ang mga bagong kanta mula sa album niya. Kilala si Tori sa pag-blend ng R&B, pop, hip-hop, soul, at gospel. Hindi rin biro ang credentials niya dahil may three Grammy Awards na siya, kabilang ang Best Gospel Album at Best Gospel Performance/Song noong 2019 para sa “Hiding Place” at sa track na “Never Alone.”
Pagkatapos ng kanyang stops sa Pilipinas, itutuloy pa rin ng singer ang Asian leg ng kanyang tour sa Singapore sa June 8 at Hong Kong sa June 10.
Sino ang isasama niyo sa concert para sabay-sabay mag-effort sa high notes?