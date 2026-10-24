Tortilla melt ni Chef JR, perfect na paired sa kape!
Sino ba namang hindi mapapahawak sa kape kung ang mag-dedeliver ay ang actor na si Gio Alvarez? Sa episode ng Farm to Table na aired noong 18 October 2026, naging delivery boy ang actor para maghatid ng kape.
Pero hindi lang kape ang bida, dahil itatambal ito sa Tortilla Melt ni Chef JR. Aminin natin, iba talaga ang tama kapag swak na swak ang pairing ng meryenda sa kape—perfect pang-chill o pang-breaktime.
Sana all may ganitong delivery boy na maghahatid ng kape sa bahay, 'no?
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