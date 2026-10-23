Sachzna Laparan, inamin na naging ex pala siya ni McCoy de Leon
Bumitaw ng isang pasabog si Sachzna Laparan nang aminin niyang nagkaroon sila ng on-and-off relationship ni McCoy de Leon. Sa kanyang pagbisita sa "Banana Krew" na hinu-host ni DJ JhaiHo noong Huwebes, Oktubre 22, nabuksan ang usapan tungkol sa kanilang nakaraan dahil magkasama silang bibida sa horror movie na "VHS."
Let's be honest, shockers talaga ito kasi hindi alam ng publiko na may something pala silang dalawa noon. Para sa amin, lakas ng loob ni Sachzna na i-reveal ito ngayon, pero at least honest siya sa naging dynamics nila.
Ang on-and-off na lovestory
Kinuwento ni Sachzna na hindi naman nagtagal ang kanilang relasyon pero naging paulit-ulit ang kanilang pagbabalikan. Ayon kay Sachzna, saglit lang ang kanilang relasyon pero on and off ito, at si McCoy lang daw ang ex na talagang binalikan niya.
Base sa kanyang kwento, muling nagkaroon ng connection ang dalawa matapos ang stint ni McCoy sa Pinoy Big Brother (PBB). Ayon sa vlogger-turned-actress, nanligaw uli si McCoy sa kanya pagkatapos ng show, bagaman nilinaw niya na nagkaroon lang sila ng muling koneksyon. Sa kasamaang palad, hindi na raw ito nag-work out sa huli.
Ang tanong tungkol kay Elisse Joson
Dito na pumasok ang medyo tricky na part. Tinanong ni DJ JhaiHo kung nangyari ba ito habang involved na si McCoy kay Elisse Joson. Dahil ang timeline ay after PBB, tinanong ng host kung sabay ba sila ni Elisse sa buhay ng aktor.
Dito na nagpakatotoo si Sachzna na hindi niya talaga alam kung magkasama na ba ang dalawa noong panahong iyon. Ayon sa kanya, baka hindi naman sabay ang dalawa at baka naghiwalay na sila noon, pero hindi niya talaga alam.
Kaya kung tatanungin tayo kung may overlap ba, mukhang malabo pang sagutin dahil pati si Sachzna ay unsure. Pero aminin natin, nakaka-curious kung paano nag-overlap ang mga dates dito.
Biruan at mga dating relasyon
Bago matapos ang usapan, nagbiro pa si Sachzna na ngayon lang niya kinuwento ito dahil gusto raw niyang protektahan ang career ni McCoy. Pero mabilis naman niyang nilinaw na joke lang ito. Binigyang-diin din nina Sachzna at DJ JhaiHo na pwedeng kontrahin ni McCoy ang timeline na ito dahil posibleng nagkamali lang sila sa pagkakaalaala.
Sa side naman ni Elisse Joson, na isang Filipino actress, kilala ang partnership nila ni McCoy bilang "McLisse." Nagtagpo sila sa Pinoy Big Brother: Lucky 7 noong 2016 at naging love team pati real-life couple. Marami rin silang pinagdaanang breakups at reconciliations, kung saan naghiwalay sila noong 2018 at nagbalikan noong 2020.
Nagkaroon sila ng anak na si Felize noong Abril 2021. Noong Enero 2023, kinumpirma ni McCoy ang kanilang paghihiwalay uli at itinanggi niyang may third party na dahilan ng kanilang paghihiwalay. Nagbalikan uli sila pagkatapos nito, pero noong Hulyo 2025, inanunsyo nina Joson at de Leon na tapos na talaga ang kanilang relasyon at magfo-focus na lang sa co-parenting.
Kakaiba rin ang koneksyon ni Sachzna kay Elisse dahil naging public relationship din si Sachzna kay Jerome Ponce. Ang plot twist? Naging boyfriend din si Jerome ni Elisse bago pumasok ang huli sa Pinoy Big Brother: Lucky 7. Talagang maliit lang ang mundo ng showbiz.
Sa kasalukuyan, mukhang moving forward na si Sachzna. Noong nakaraang buwan, ipinakilala niya ang kanyang bagong boyfriend sa social media. Ito ay ilang buwan matapos ang breakup nila ng dating partner na si Mark Pascual dahil sa isyu ng utang na nagkakahalaga raw ng P50-million.
Sino na lang ang hindi magkakilala sa circle na ito, 'no?