RK Bagatsing, kinuwento ang inspirasyon sa acting at ang masayang relasyon nila ni Jane Oineza
Inamin ni RK Bagatsing na malaki ang naging impluwensya ng kanyang kuya na si Raymond Bagatsing sa pagpasok niya sa mundo ng show business. Sa kanyang pagbisita sa programang Fast Talk with Boy Abunda, ibinahagi ni RK kung paano nagsimula ang lahat sa simpleng pagsama niya sa kuya sa mga television set noong bata pa siya.
Si RK Bagatsing ay isang aktor na nakakuha ng inspirasyon mula sa kanyang kuya, si Raymond Bagatsing, na kilala rin bilang isang Filipino actor.
Ang impluwensya ni Raymond Bagatsing
Para kay RK, si Raymond ay isang napakagaling na aktor at siya ang naging main inspiration niya para pasukin ang showbiz. Naalala ni RK na noong bata pa siya, madalas siyang isama ng kanyang kuya sa set ng mga teleserye nito. Doon niya naranasan na manood mula sa likod ng camera at labis siyang natuwa sa mga nangyayari sa set.
Kahit na magulo o may 'chaos' sa production, na-fascimate si RK sa kung paano ginagawa ang bawat scene. Ang mga karanasang ito ang nagbigay sa kanya ng maagang appreciation para sa entertainment industry. Dahil sa excitement at creativity na nakita niya habang kasama ang kuya, naisip ni RK na gusto rin niyang gawin ang ganoong trabaho. Ang mga alaala noong pagkabata ang nagtulak sa kanya na sundan ang yapak ni Raymond at bumuo ng sariling identity bilang isang aktor.
Love life at 'inner child' kasama si Jane Oineza
Bukod sa usapang pamilya at career, naging candid din si RK tungkol sa kanyang romantic relationship sa actress na si Jane Oineza. Nang tanungin ni Boy Abunda kung ano ang secret kung bakit nagwo-work ang kanilang relasyon, ipinaliwanag ni RK na nakatutulong ang kakayahan nilang mag-enjoy sa mga simpleng bagay.
Sabi ni RK, kahit na tumatanda na sila at nagiging mas wiser as individuals, nananatili silang 'kids at heart' kapag magkasama. Para sa kanya, napakahalaga na mapanatili ang sense of fun at friendship sa pagitan nilang dalawa. Ayon kay RK, hini-heal nila ang mga buso nila noong bata pa sila.
Sa likod ng mga camera, simple lang ang bonding ng couple. Mahilig silang maglaro ng video games, kumain kahit saan nila gusto, at magpuyatan hanggang madaling araw para manood ng mga series. Inamin din ni RK na bumibili sila ng mga bagay na hindi naman talaga nila kailangan, pero masaya sila dahil ito 'yung mga bagay na gusto lang nila noong bata pa sila. Itinuturing nila ang isa't isa bilang bestfriend.
Ang dynamics ng relasyon
Binigyang-diin ni RK na ang kanilang pagiging magkaibigan ang dahilan kung bakit nananatili silang playful kahit na mature na sila. Naging bahagi rin ng interview ang usapin tungkol sa selos, kung saan direktang tinanong ni Boy Abunda kung sino ang mas seloso sa kanilang dalawa.
Ang naging sagot ni RK ay nagdala ng lighthearted moment sa interview, kung saan ipinakita ang kanilang willingness na aminin ang mga pagkakatulad nila. Sa kabuuan ng usapan, nailabas ni RK ang dalawang pinakamahalagang relasyon sa buhay niya: ang kuya na nag-inspire sa kanyang acting career at ang babaeng kasama niyang bumubuo ng isang meaningful na romantic partnership.
Sana all may partner na kalaro sa video games hanggang umaga!