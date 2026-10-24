Gabbi Garcia at Khalil Ramos, na-bash dahil sa voiceover sa train sa Japan
Kinuwestiyon ng mga netizens ang public transport etiquette nina Gabbi Garcia, isang actress at host, at ng kanyang partner na si Khalil Ramos, isang actor at singer, matapos mag-record ng voiceover si Gabbi sa loob ng passenger train sa Osaka, Japan.
Nag-ugat ang gulo sa isang TikTok video na shinare ni Khalil kung saan makikita si Gabbi na nag-record para sa “Pinoy Big Brother” habang nakaupo sila sa loob ng tren. Dahil dito, tinawag ng ilang netizens si Gabbi na “disrespectful” dahil sa lakas ng boses nito habang nasa pampublikong sasakyan.
Pero hindi naman nanahimik si Gabbi at sumagot sa comments section. Paliwanag niya, tatlo hanggang limang segundo lang naman daw ang itagal ng recording at maingay din talaga sa loob ng train. Dagdag pa niya, modulated lang daw ang boses at malakas lang pakinggan dahil malapit ang phone sa kanya. Binanggit din niya na hindi naman daw siya nagsisisigaw sa loob ng tren.
Kinalaban din ni Khalil ang mga bashers at depensa na may iba pang mga pasahero na malakas din magsalita. Inireklamo niya ang mga teenagers na papuntang Universal Studios na mataas din ang mga boses, at pinuna ang mga nag-comment na tila eksperto sa Japanese culture.
Sa Japan kasi, kilala ang public transportation sa pagiging tahimik. Pinapayuhan ang mga pasahero na huwag mag-call o sumagot ng telepono sa loob ng train o bus, at panatilihing mababa at polite ang boses sa lahat ng oras.
Sina Gabbi at Khalil ay nasa relasyon na nang halos isang dekada simula noong opisyal silang nag-date noong 2017. Nauna na rin nilang nasabi na kasama sa long-term goal nila bilang magkapareha ang pagpapakasal.
Kayo, tingin niyo ba overreaction lang ang mga netizens o dapat talaga quiet mode lang talaga pag nasa Japan?