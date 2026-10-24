Handa na ba ang puso niyo? Babalik si Kabayan Noli de Castro para sa Kababalaghan 8
Nagbabalik ang broadcaster na si Noli de Castro para i-host ang "Kababalaghan 8: Pagkagat ng Dilim." Para sa eighth installment ng special na ito, tatlong pamilya mula sa Metro Manila ang magbabahagi ng kanilang mga nakakatakot at hindi maipaliwanag na karanasan sa loob ng kanilang mga bahay.
Sa isa sa mga kuwento, bibisita si Kabayan sa isang lumang bahay sa southern part ng Metro Manila. Ayon sa pamilyang ilang henerasyon nang nakatira doon, nakakaranas sila ng mga misteryosong bulong at pagpapakita ng mga pigurang puno ng dugo sa loob mismo ng kanilang tahanan. Medyo heavy ang vibe, 'di ba?
Sa kabilang banda, itatampok naman sa ikalawang kuwento ang pamilya Ditablan mula sa Taguig City. Mayroon silang CCTV footage kung saan makikita ang isang upuan na tila lumulutang bago biglang itapon sa gilid. Hinala ng pamilya, may kinalaman dito ang isang lumang puno na malapit sa kanilang bahay. Imagine kung nakatira ka doon, siguradong hindi ka na uupo nang kampante.
Sa ikatlong kuwento, susundan ang pamilya ni Mich na lumipat sa isang lumang bahay ng kamag-anak sa hilaga. Okay naman ang lahat noong ground floor lang sila, pero nagsimula ang mga kakaibang pangyayari nang gawin nilang bedroom ang isang kwarto sa taas. Na-share pa ni Mich ang mga videos ng kanilang experience sa social media, kaya naman hindi naiwasang mag-react ang mga netizens.
Kung gusto niyo pang malaman ang ending ng mga kwentong ito, markahan na ang calendar. Mapapanood ang "Kababalaghan 8: Pagkagat ng Dilim" sa October 31, 6:45 PM sa YouTube channel ng ABS-CBN News. May TV airing din ito sa oras na 10:30 PM sa ALLTV2, A2Z, Kapamilya Channel, at Kapamilya Online Live.
Para sa mga hindi nakaabot o gusto pang panoorin ulit, may replay sa November 1, 6 PM sa ALLTV2, A2Z, Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, at sa Facebook page ng ABS-CBN News. Available na rin ang special na ito on demand sa iWant.
Kayo, handa na ba kayong hindi makatulog sa gabi?