Family reunion sa stage: Regine Velasquez, kinasama ang anak at mga pamangkin sa 'Finale' concert
Nagningning ang pamilya sa katatapos lang na three-night concert ni Regine Velasquez. Bukod sa pagdiriwang ng kanyang musicality, naging highlight ng sold-out shows ang pagsama sa kanya sa stage ng kanyang anak na si Nate, pati na ang kanyang mga pamangkin at pamangkin na babae.
Si Regine Velasquez ay isang sikat na singer at actor sa Asia na nanalo rin sa Festival da Canção da Ásia e do Pacífico noong 1989.
Ang 'Meet Me At The Elevator' era
Naging special guests sa "Finale" concert si Nate at ang kanyang bandang Meet Me At The Elevator. Magkasama silang kinanta ang "The Easy Kind," isang track mula sa album ni Regine na "Golden Hours" na inilabas noong 17 October. Sakto ang release ng album sa serye ng kanyang "Finale" concert.
Sa grupo, si Nate ang tumutugtog ng gitara at isa rin sa mga vocalist. Kasama niya sa banda ang mga pamangkin ni Regine na sina Cyan, Ceej, Charlize, Elijah, Elisha, Isaiah, at Kayla. Ayon kay Regine, lumaki ang mga ito sa kanilang paligid pero ito ang unang pagkakataon na nag-perform sila sa isang stage dahil magkakalapit lang ang kanilang mga edad at magbabarkada talaga sila.
Ibinahagi rin ni Regine sa mga audience na tuwing Linggo, kapag nagtitipon ang kanilang malaking pamilya para sa Bingo night sa kanilang bahay, madalas nawawala ang mga kabataang ito at bumababa sa lower floor para mag-jamming. Dito nadiskubre ni Regine na marunong nga pala silang tumugtog.
Kuwento pa ng singer, nagkaroon siya ng idea na pilitin silang sumama sa album at balak niya sana silang pangalanang "James Band" dahil may pinsan silang nagngangalang James. Pero ayaw nila. Ang pangalang "Meet Me At The Elevator" ay galing sa elevator sa kanilang bahay, kung saan sila laging nagtatagpo.
Pasabog ng P-pop group na DNA
Hindi lang si Nate at ang kanyang banda ang ipinakilala sa "Finale" concert. Nag-perform din ang DNA, isang rising P-pop group na binubuo ng magkakapatid na sina Tasha, Julia, at Ezri Mitra. Sila ang mga anak ng kapatid ni Regine na si Cacai, na talent manager at business partner din niya, at ng asawang si Raul Mitra.
Nagpakitang-gilas ang trio sa isang song and dance number kasama ang kanilang tita, kung saan kinanta nila ang isa sa mga early hits ni Regine na "Urong-Sulong." Ang DNA ay signed under the StarPop label ng ABS-CBN Music at nag-debut noong 9 October 2025 sa pamamagitan ng kanilang single na "Don’t Ask Me Why."
Musicians din ang mga magulang ng DNA. Si Cacai ay dating performer gaya ng kanyang ate at nakapag-record ng sariling mga singles na "Forever Blue" at "As Still as a Photograph." Si Raul naman ay isang music composer at musical director.
Ang hiling ng fans para sa extension
Kahit tapos na ang tatlong gabi ng concert sa SM MOA Arena sa Pasay City, kinumpirma ni Cacai Mitra na marami pa ring fans ang humihiling ng extension ng concert series. Ramdam ito lalo na mula sa mga fans sa probinsya na hindi nakapanood sa unang tatlong shows.
Noong huling gabi ng "Finale" show, may mga audience na sumigaw ng "Hustisya!" para ipahayag ang kanilang hindi pagsang-ayon sa posibilidad na hindi na mag-hold ng big-ticket concerts si Regine sa future, pati na sa kanyang sinabing ire-retire niya ang ilan sa kanyang mga greatest hits.
Sa mga entertainment reporters pagkatapos ng Day 3 concert, sinabi ni Cacai na marami ang humihirit pero pagod pa si Regine. Hindi pa raw niya ito makausap tungkol sa request ng fans para sa Day 4, at hahanap siya ng tamang pagkakataon. Hayaan muna raw na makapag-rest ang singer.
Sana talaga mapagbigyan ang Day 4, kasi sino ba namang hindi mag-aalsa kung ititigil na ang mga paborito nating kanta?