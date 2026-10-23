kitchen raid sa bagong resto ni Chef Rosebud Benitez
Ipinalabas noong 18 October 2026 sa Farm To Table ang episode kung saan ibinunyag ng legendary celebrity chef na si Rosebud Benitez ang secret sa likod ng kanyang 'Umami' empire sa bago niyang restaurant na 201 Brunch and Bistro.
Pero habang inihahain ang Truffle Miso Pasta, nagbanta si Chef JR na painitin pa ang sitwasyon sa pamamagitan ng kanyang kitchen raid!
Sino kaya ang mas nanalo sa banggaan ng dalawang chef na 'to?
May impormasyon mula sa mga pampublikong mapagkukunan, Wikipedia, YouTube, Instagram at TikTok.