Cheska Fausto, career muna bago love life?
Kailangan muna raw na stable ang isang tao bago maghanap ng pagmamahal. 'Yan ang paninindigan ni Cheska Fausto kung papipiliin siya sa pagitan ng career at love life.
Aminin na natin, valid naman ang point niya. Mahirap talagang mag-focus sa relationship kung ang sarili mong buhay ay hindi pa maayos. Bakit ka kasi maghahanap ng love kung hindi mo pa kayang i-handle ang sarili mo? Tama lang na i-secure muna ang foundation bago mag-dive sa romantic drama.
Sino ba naman ang hindi agree rito? Mas masarap magmahal kapag alam mong hindi ka stressed sa life goals mo. Deserve natin ang peace of mind habang naghahanap ng 'the one'.
Kayo, agree ba kayo kay Cheska na dapat stable muna bago ang landian?
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