Diego, inagaw ang korona sa Red Crown Reynas!
Inagaw ni Diego ang korona mula sa Red Crown Reynas sa episode ng Family Feud Philippines na ipinalabas noong 23 October 2026. May dala pang matinding anniversary gift si Diego para sa mga Ka-Bubble sa nasabing episode.
Kahit sino naman ang manalo, basta't enjoy ang panonood ng survey hulaan, solve na. Hosted ni Dingdong Dantes ang Family Feud Philippines na mapapanood tuwing weekdays sa GMA Network.
Sino kaya ang susunod na magpapasabog ng sagot sa survey?
May impormasyon mula sa mga pampublikong mapagkukunan, Wikipedia, YouTube, Instagram at TikTok.