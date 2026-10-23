Mika Salamanca, naghihintay pa ng 'sign' mula sa taas bago i-yes si Will Ashley
Kailangan muna ng go signal mula sa Panginoon ni Mika Salamanca bago niya gawing official ang relasyon nila ni Will Ashley. Sa interview nila kay Nelson Canlas na lumabas sa "24 Oras" noong Huwebes, October 22, inamin ng Sparkle star na hindi pa siya nagbibigay ng sagot kay Will pero malapit na raw sila maging couple.
Pagdating sa kung ano ang hinihintay niya, sinabi ni Mika na naghahanap siya ng divine guidance. May specific sign daw siyang hinihintay pero hindi niya ito sasabihin dahil baka raw gawan ito ng paraan ni Will kapag nalaman niya.
Pagod na raw kasi siyang masaktan at mabigo, kaya gusto na raw niya na ang susunod niyang partner ay ang magiging "the one" na talaga. Idinalangin niya na sana ang ibigay ng Panginoon ay ang tamang tao na makakasama niya habang buhay.
Kilig sa set ng 'Delivery Boi'
Hindi rin nakaligtas sa panunukso ang dalawa mula sa co-star nilang si Vince Maristela. Napansin ni Vince ang sweetness nina Mika at Will sa taping ng "Delivery Boi" at inamin na sana raw ay may ganoon din siya.
Nauna nang nag-premiere ang "Delivery Boi" noong October 19 sa GMA Afternoon Prime.
Ang history ng panliligaw
Hindi naman naging madali ang landian na ito. Noong August, ibinunyag ni Mika na ilang beses na siyang niligawan ni Will pero paulit-ulit niya itong tinatanggihan. Kinumpirma rin ni Will sa isa pang interview kay Aubrey Carampel sa "24 Oras" na nanuyo siyang muli kay Mika matapos siyang ma-reject noong nakaraang taon.
Balik-tanaw naman noong 2025, lumabas si Will sa vlog ni Mika kung saan sinabi niyang type niya ang actress sa mga female housemates sa Bahay ni Kuya. Noong boys' night out din sa PBB, pinangalanan ni Will si Mika nang tanungin siya ni Emilio Daez kung kanino siya mag-a-admit ng feelings.
Keri lang ba natin ang paghihintay o dapat na talagang i-yes na 'yan?