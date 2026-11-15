Sandara Park, gusto na ng mature roles sa pagbabalik sa Pinoy movies
Sa isang interview sa YouTube channel ni Karen Davila, ibinahagi ng 42-year-old entertainer na gusto na niyang bumalik sa pag-arte sa Pilipinas, at ang target niya ngayon ay mas mature na roles.
Sabi ni Park, Actually, gusto ko po, and I want to do a Pinoy movie again. Inamin niyang noong 20 years old siya, puro exchange student roles lang ang nabibigay sa kanya dahil hindi pa siya marunong mag-Tagalog noon. Ngayon, confident na siya na kaya na niyang gumanap sa mga mature roles at love stories dahil mas magaling na siya mag-Tagalog.
Naalala rin niya ang panahong naging trademark niya ang mga fish-out-of-water roles at yung mga cute na maling pagbigkas ng mga salita pagkatapos ng kanyang stint sa Star Circle Quest. Pero sa ngayon, gusto niyang makita ng mga local directors ang range niya beyond light-hearted novelty characters. Let's be honest, deserve naman natin makita si Dara sa isang heavy drama after all these years.
Kuwento rin niya kay Davila na minsan ay naiisip niya kung ano kaya ang nangyari kung hindi siya umalis ng Manila noon, lalo na't pinipigilan siya ng mga fans at dating bosses sa ABS-CBN. Meron po minsan. Sana hindi na lang ako umalis, pag-amin niya. Pero proud pa rin siya sa kanyang 20-year-old self dahil nagkaroon siya ng lakas ng loob na magsimula ulit sa South Korea bilang trainee bago nag-debut sa 2NE1—isang risk na sabi niya ay baka mag-hesitate na siyang gawin ngayon.
Hindi lang sa acting gusto ni Park ang maturity, kundi pati sa music. Sa kanyang album na Reprism noong June, sinadya raw niyang iwanan ang vibrant at cute aesthetic. Ayon sa kanya, dati ay laging yellow, orange, at bright ang kulay niya, kaya pinili niya ang kulay blue para sa bagong era dahil ito ang opposite ng orange.
Ang album, na unang lumabas sa Japan, ay may halong J-pop, J-rock, at metal. Dahil nasubukan na niya ang mas mabigat na tunog sa musika, ready na rin raw siyang dalhin ang maturity na ito sa Filipino cinema.