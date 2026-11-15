Isha Ponti, may debut album na sa vinyl format
Seryoso na ang music game ni Isha Ponti dahil inilabas na niya ang limited-edition vinyl record ng debut album niyang “LIKAS”. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nailabas ng singer-songwriter ang kanyang gawa sa long-playing (LP) format sa pamamagitan ng Ponti Entertainment Production.
Kesa digital lang, pwede na ngayong hawakan at pakinggan ng mga fans ang sampung original tracks ng album na lahat ay isinulat mismo ni Isha. Hindi lang basta kanta ang laman nito dahil hinalaw ito sa sariling karanasan niya bilang isang batang musician. Ang title na “LIKAS” ay hindi lang basta pangalan; representation ito ng limang themes: Longing, Illusion, Kindness, Acceptance, at Self-Love.
Actually, bata pa lang ay nagsimula na si Isha sa pagkanta, seven years old pa lang siya noon. Dito na rin nag-start ang interest niya sa songwriting kaya marami na siyang original compositions na nagawa.
Pero hindi lang vinyl ang pinagkakaabalahan niya. Naghahanda na rin si Isha para sa mga bagong collaboration, kabilang na ang duet song na “Papunta Na Ba Tayo?” kasama ang actor na si Kelvin Miranda. Isinulat din ni Isha ang kantang ito na nakatakdang lumabas sa January 2027.
Kung itatanong naman kung sino ang gusto niyang makatrabaho, dream list niya ang mga OPM icons gaya nina Sarah Geronimo, Maki, Janine Teñoso, Moira, at Ice Seguerra. Manifesting na talaga tayo rito.
Sa mga gustong makita si Isha nang live, magpe-perform siya kasama ang pop-rock band na CRIB sa kanilang first major concert, ang CRIB on the Move, sa December 4 sa Music Museum. Abangan din ang mga special guests na sina Ogie Alcasid, Joey Generoso, at Sitti Navarro na sasama sa show.
Sana all may vinyl collection na, 'no?