Ciara Sotto, na-hurt nang tawaging ‘poor copy’ ni Sharon Cuneta
Grabe ‘yung audacity! Sa isang interview sa YouTube vlog ni Bernadette Sembrano, kinuwento ni Ciara Sotto kung gaano kahirap mag-establish ng sariling identity sa showbiz dahil lagi siyang ikinukumpara sa pinsan niyang Megastar Sharon Cuneta.
Naalala pa ni Ciara yung moment na tinanong siya nang diretsahan: Anong masasabi mo na poor copy ka ng ate Sharon mo? Sabi niya, na-caught off guard siya at ngumiti na lang dahil hindi niya alam kung paano sasagot. Ang naging reply niya? Im not trying to copy her, but of course she’s my idol. But I’m not trying to copy her.
Aminado si Ciara na masakit talaga ‘yung remark na ‘yon kasi phase niya noon ang tuklasin ang sarili niya bilang actress. Para sa kanya, nakakahiya na tawaging ‘poor copy’ kung hindi naman talaga niya ginagaya ang pinsan. Dagdag pa niya, kahit grateful siya na galing siya sa mga prominenteng pamilya ng Gamboa at Sotto, minsan ay nagiging barrier ito para makilala siya base sa sarili niyang talent. Hindi mo talaga siya maano, Ah, anak ka lang, Parang hindi ka makikilala sa talent mo, saad niya, na nagresulta sa pagiging insecure niya noon.
Family drama at reconciliation
Para sa mga hindi updated, si Ciara ay anak nina Helen Gamboa at Vicente “Tito” Sotto III. Mag-pinsan sila ni Sharon dahil magkapatid sina Helen at Elaine Gamboa-Cuneta. Close ang pamilya nila noon, at itinuring pa nga ni Sharon si Helen bilang second mother.
Pero siyempre, hindi nawala ang tea. Noong 2012, nagkaroon ng public falling-out ang mga pamilya dahil sa political disagreements nina Tito Sotto at Senator Francis “Kiko” Pangilinan. Nagsimula ang gulo nang magsalita si Sharon tungkol sa politika na naghati sa mga pamilya, lalo na’t hindi sinuportahan ni Tito ang bid ni Pangilinan para sa Senate president. Nagkaroon ng palitan ng hurt feelings sina Sharon at Helen, pero buti na lang at nagkaayos sila noong May 2012. Hindi rin sila nakaligtas sa clash noong 2022 nang maglaban sina Pangilinan at Tito para sa vice presidency.
Sa huli, kinuwento ni Ciara kay Sembrano na siya ang tumulong para paglapitin ulit ang pamilya niya at si Sharon. Nanatili kasi siyang in contact sa pinsan at tinanggap niya ito nang magpahayag si Sharon ng kagustuhang bumisita sa kanilang bahay.
Sana all may ganyang level ng forgiveness, ‘no? Kayo, naranasan niyo na rin bang ikumpara sa isang relative na ‘perfect’ sa mata ng iba?