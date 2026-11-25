Tidal, itatapon na ang 27m na AI-generated songs
Wala nang puwesto ang mga fully AI-generated music sa Tidal. Inanunsyo ng streaming service na i-ba-ban at buburahin ang milyon-milyong kanta dahil ayon sa kanila, diverts streams and royalties away from the artists, and confuses fans ang mga AI music.
Sa darating na 9 December 2026, magiging epektibo ang ban na ito. Tatanggalin ang lahat ng tracks na 100% AI generated base sa metadata nito. Pero don't worry, kung gumamit lang ng AI as assistance sa paggawa ng music, allowed pa rin 'yan.
Grabe ang pagdagsa ng AI music sa platform nitong mga nakaraang buwan. Sa nakalipas na 90 araw, 43% ng mga uploads ay identified bilang 100% AI-generated. May 27m songs na sa platform—o 6.3%—ang tagged as entirely AI. Mas malala pa, noong 6 November 2026, 60% ng mga kanta na in-upload sa araw na iyon ay puro AI.
Pero let's be honest: sino ba talagang nakikinig? Sabi ng Tidal, 96% ng mga ito ay zero streams sa nakalipas na tatlong buwan. Nagtanggal na rin sila ng 65,000 tracks na flagged as suspected impersonations ng mga totoong artists. Sabi ng kumpanya, Wholly AI-generated music intended to mislead listeners and impersonate artists is another serious problem that has only increased in scale.
Kailangang labanan ito para hindi raw maburyong ang mga authentic music at artists na hinahanap ng mga subscribers. Gusto ng Tidal na siguraduhin na ang mga artists ay "get paid more" at hindi mababaon sa mga tracks na no one asked for.
Sa ngayon, ito na ang pinaka-matinding polisiya laban sa AI sa mga streaming services. Ang Bandcamp ay nag-ban na rin ng music na generated wholly or in substantial part by AI noong January. Samantala, ang Spotify at Apple Music ay nilalagyan lang ng label ang AI tracks pero hinahayaan pa rin silang ma-distribute.
Si Spotify naman ay nangakong magbibigay ng tool para sa AI-generated remixes at cover songs. Pero noong October, ibinunyag din nilang tinanggal nila ang humigit-kumulang 50m na "slop" tracks mula sa recommendations sa mga users at tuluyang binura ang 75m na "spammy" tracks.
Deserve lang ng mga totoong musicians na hindi sila nakikipag-compete sa mga robots, 'di ba?