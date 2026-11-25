Macaulay Culkin babalik na bilang Kevin McCallister sa bagong Home Alone movie
Babalik na bilang Kevin McCallister si Macaulay Culkin sa isang bagong "Home Alone" movie. Kasama niya sa project na ito ang filmmakers na sina Seth Rogen at Evan Goldberg para sa 20th Century Studios ng Disney.
Kasalukuyang dine-develop nina Rogen at Goldberg ang script kasama si Culkin, at sila rin ang mag-proproduce ng movie sa ilalim ng kanilang Point Grey banner. Sa ngayon, wala pang nailalabas na plot details, casting, o release date.
Ito ang unang pagkakataon na babalik si Culkin sa film franchise simula noong huling pelikulang ginawa niya sa franchise noong 1992. Noong Nobyembre 22, tila kinumpirma na rin ng actor ang balitang ito nang mag-share siya ng screenshot ng report sa kanyang Instagram page na may maikling caption na nagsasabing totoo ito.
Ang wild na idea ni Macaulay
Bago pa ang announcement, naisip na ni Culkin ang isang possible storyline noong November 2025 sa kanyang tour. Ang idea niya, isang adult Kevin na widower o divorcee na nahihirapang pagsabayin ang pagiging tatay at ang kanyang career. Sa plot na ito, ma-lo-lock out siya sa sarili niyang bahay habang ang anak naman niya ang naglalagay ng mga traps para hindi siya makapasok.
Pero hindi pa sigurado kung itong concept na ito ang gagamitin sa pelikula.
Paalala sa original cast
Ang balitang ito ay dumating ilang buwan matapos pumanaw si Catherine O’Hara, na gumanap bilang ina ni Kevin na si Kate McCallister sa original 1990 film at sa sequel noong 1992.
Sariwa pa rin sa ating memorya ang 1990 Christmas comedy na "Home Alone" kung saan naiwan ang batang si Kevin at kailangan niyang protektahan ang bahay mula sa dalawang magnanakaw. Bagama't naging hit ito at nagkaroon ng maraming installments, si Culkin ay lumabas lang sa unang dalawang movies bago napalitan ng ibang lead characters ang mga sumunod na pelikula, hanggang sa pinakabago noong 2021 na pinagbidahan ni Archie Yates.
Sana lang hindi maging disaster ang adult version ni Kevin, pero honestly, winner yung idea na ang anak naman niya ang mag-trap sa kanya. Game na ba kayo sa plot twist na 'to?