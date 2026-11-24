Ionic Spark maglalabas na ng global debut single
Maglalabas na ng global debut single na 'SPARKLE' ang virtual idol group na Ionic Spark mula sa Teamfight Tactics (TFT) sa December 1, 11:00 AM KST. Kasabay ng pag-drop ng kanta sa mga music streaming services, mapapanood din ang premiere ng music video nito sa official YouTube channel ng TFT.
Sino ba ang hindi mage-excite rito? Ang music video ay produced ng Riot Games katuwang ang MAPPA, ang Japanese animation studio na nasa likod ng 'Jujutsu Kaisen' at 'Chainsaw Man'. Kwento rito nina Gwen, Elise, Aurora, at Briar na nagiging close habang nagpe-perform at gumagawa ng musika.
Para sa mga hindi pa familiar, J-pop inspired ang Ionic Spark. Unang lumabas ang group na ito noong November 2025 sa 'Fight for the Golden Spatula', na siya namang Chinese version ng TFT. Ang plot ng grupo ay tungkol sa isang music club na itinayo ni Gwen sa isang arts high school.
Heto ang breakdown ng roles nila sa banda: si Gwen ang leader, guitarist, at lead vocalist. Si Elise naman ang bahala sa drums at choreography. Para sa bass at songwriting, kay Aurora 'yan, habang si Briar naman ang naka-assign sa keyboards at rap.
Kung hindi mo pa nagagawa, pwedeng-pwede nang i-pre-save ang 'SPARKLE' sa official release page ng Ionic Spark. Keri na ba natin ang bagong J-pop obsession na 'to?