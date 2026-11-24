Zendaya at Tom Holland, naka-cash ang bagong 10.8 million dollar mansion sa London
Hatak na hatak ang atensyon ng lahat dahil reportedly bumili ng isang five-bedroom mansion sa London sina Zendaya at Tom Holland sa halagang £8.25 million o humigit-kumulang $10.8 million. Ayon sa ulat noong November 18 na hango sa Land Registry documents, cash umano ang ibinayad ng mga actor para sa property.
Sabi pa, ang bahay ay may sukat na mahigit 5,000 square feet at nakatayo sa isang akre ng lupa. Kasama sa mga feature nito ang isang malaking garden. Sa totoo lang, nakaka-shock ang presyo pero kung titingnan, nakatipid pa rin sila. Ang original listing kasi ng mansion ay £9 million, kaya ang accepted offer nila ay £750,000 na mas mababa kaysa sa asking price. Sa conversion, nasa $987,000 ang natipid ng couple. May apat na bathrooms at apat na reception rooms din ang property.
Ang kapitbahay at ang Spider-Man fever
Kahit ang mga kapitbahay ay nadamay na sa excitement. Isang resident ang nagkuwento na sobrang happy ang kanyang bunsong anak dahil magiging kapitbahay na nila si Spider-Man. Pero may kasama itong joke: sabi ng magulang, kailangan pa raw sumipa ng bola ang bata nang sobrang layo para lang maabot ang back garden nina Tom at Zendaya. Ganun pala kalaki ang bakuran nila!
Hindi ito ang unang bahay ni Tom
Actually, may ari-arian na si Tom Holland sa southwest London. Noong 2018, bumili siya ng isang Victorian house sa halagang halos £2.5 million. Lumaki siya sa Kingston-upon-Thames at nagpapanatili ng bahay malapit sa lugar kung saan siya lumaki.
Ang Victorian house na ito ay sumailalim sa renovation na tumagal ng halos dalawang taon at natapos noong 2022–23. Pagkatapos ng renovation, doon na lumipat si Zendaya. Base sa planning records, hindi basta-basta ang amenities ng lumang bahay dahil may sarili itong gym, movie theater, at isang entertainment space na tinaguriang "man cave."
Ang misteryo ng kasal
Siyempre, hindi mawawala ang usapan tungkol sa kanilang marriage. May mga conflicting reports tungkol dito. Ang stylist ni Zendaya na si Law Roach ay nagsabi noong March 1 sa Actor Awards na nangyari na ang kasal. Pero noong September, sa programang Outlaws With TS Madison, inamin ni Law Roach na sinadya niyang baguhin ang mga sagot niya para protektahan ang privacy ni Zendaya.
Si Tom Holland naman mismo ang nag-address ng issue sa isang interview sa Esquire UK noong June 16. Kinuwento niya na nagdulot ng kalituhan sa kanyang lola ang mga fake wedding photographs. Nang tanungin kung kailangan pa ba ng reassurance ang ibang relatives, simpleng sumagot si Tom ng, No, because they were all there. Bagama't tumanggi siyang magbigay ng detalye tungkol sa ceremony, tinawag niya si Zendaya na kanyang best friend at sinabing feeling supported at safe siya sa kanilang relationship.
Celebration sa Surrey
Nag-host din ang couple ng pagdiriwang para sa mga kaibigan at pamilya sa Beaverbrook Hotel sa Surrey noong August 4. Dumalo rito ang mga kapatid ni Tom na sina Sam, Harry, at Paddy. Nag-stay sila sa mga cottages sa estate at rumampa ng black tuxedos na may mga wildflowers sa kanilang buttonholes.
Sina Tom at Zendaya ay nagsimulang magtrabaho together noong 2017 sa Spider-Man: Homecoming. Matapos ang ilang taon ng pagiging private sa kanilang relasyon, naging public ang kanilang engagement noong January 2025. Ngayong may bagong mansion na sila, mukhang ready na talaga silang i-level up ang kanilang home life.
Saan kaya tayo mag-aapply ng budget para sa ganitong mansion?