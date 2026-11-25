Mikee Quintos at Raheel Bhyria, humingi ng paumanhin sa PBB
Humingi ng paumanhin ang Pinoy Big Brother Collab 3.0 housemates na sina Mikee Quintos, isang actress at singer, at Raheel Bhyria dahil sa mga insensitive gestures nila sa isang livestream.
Pinuna sila ng mga viewers dahil sa mga aksyong ito na nagmukhang panunukso sa mga persons with disabilities (PWDs). Sa episode noong Nobyembre 23, pinatawag sila ni Big Brother—o Kuya—sa confession room nang magkahiwalay para pag-usapan ang nangyari. Binigyang-diin ni Kuya ang halaga ng empathy at respeto, at tinulungan silang intindihin kung paano nasaktan ang mga viewers sa kanilang inasal.
Nilinaw ng dalawang housemates na wala silang intensyong mang-offend ng kahit sino, pero inamin nila ang kanilang pagkakamali at nagpakita ng genuine remorse.
Sa loob ng confession room, ipinaliwanag ni Quintos na gusto lang naman niyang patawanin ang fellow housemate na si Robbie. Humingi siya ng tawad kay Kuya at sa publiko dahil hindi niya naisip na may matatapong sensitive na bagay sa joke niya. I didn’t mean anything, to mock anyone or to reference anything sensitive, ani Quintos. Inamin din niya na nakalimutan niyang may mga mahuhurt sa ganoong biro.
Para kay Quintos, naging mahalagang lesson sa personal growth ang insidenteng ito dahil naniniwala siya na ang mga pagkakamali ay guidance at opportunities para maging mas mabuting tao.
Naging emosyonal naman si Raheel sa kanyang one-on-one talk kay Big Brother. Nag-reflect siya sa kanyang ginawa at humingi ng tawad sa mga taong na-offend sa clip ng livestream. Sabi ni Bhyria, Gusto ko lang po talaga mag-sorry, Kuya, siyempre, sa mga tao that would think na we’re making fun of them kahit hindi po namin naiisip ‘yon.
Paalala naman ni Big Brother kay Raheel na bahagi ng pagiging tao ang accountability. Binanggit ni Kuya na ang mga housemates ay pumapasok sa bahay hindi bilang mga perpektong tao, kundi bilang mga taong nagkakamali at natututo mula rito.
Sa huli, ipinakita ng reality show na dapat manatiling mindful ang lahat sa epekto ng kanilang mga salita at kilos sa ibang tao, kahit pa hindi ito sinasadya. Sino ba naman ang hindi nagkakamali, 'di ba? Pero sana talaga, think before you act muna bago mag-livestream.