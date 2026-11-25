Andrea Brillantes, tapos na sa pagiging 'api' sa bagong movie na Laya
Iwanan na muna natin ang image ni Andrea Brillantes bilang child star na laging inaapi. Sa bagong revenge drama na "Laya," totally shifted ang vibe niya bilang Sab—isang hardened rebel na may mga tattoo, mahilig magmura, uminom, manigarilyo, at marunong pang humawak ng baril.
Aminado si Andrea na malayo ito sa mga role niya sa TV. Pero’n aamin, relatable ang pagiging vengeful ni Sab dahil nakuha rin ni Andrea ang emosyon nito mula sa sarili niyang mga karanasan sa betrayal. Madali raw itong i-internalize dahil may dala rin siyang katulad na pakiramdam, bagama't hindi naman siya umabot sa point na nagtutok ng baril sa tao.
Physical at emotional struggles sa set
Hindi lang si Andrea ang nahirapan sa role. Si JC Santos, na gumaganap bilang Tuki, ay dumaan sa physical struggle dahil sa suot na prosthetics na naglimita sa galaw niya at nagdulot ng discomfort. Mas mabigat pa ang internal battle niya dahil nakabase ang performance niya sa tema ng abandonment. Para sa kanya, ang pinakamahirap na part ng preparation ay ang pag-assume at pag-alis sa karakter ni Tuki.
Swerte naman daw si JC dahil cooperative ang mga co-stars niya at may respeto sa creative process ng isa't isa kaya walang friction sa set. Na-appreciate din niya ang pagganap ni Anthony Jennings bilang Benjo, na halos mawala na raw ang real-life personality sa sobrang pag-dive sa character.
Bonding para mabawasan ang tension
Kahit intense ang shoot, naging paraan ang off-camera bonding para gumaan ang atmosphere. Ikinuwento ni Anthony Jennings na nakatulong ang pag-hang out nila sa hostel para magkaroon ng natural rapport ang cast.
Pero kahit ganoon, hirap pa rin si Anthony na humiwalay sa karakter ni Benjo pagkatapos ng mga heartbreaking scenes. Isang example na rito ang scene kung saan kailangan niyang warn si Sab tungkol sa isang deadly plot. Ayon kay Anthony, magkadikit na ang mga karakter nila sa puntong iyon, kaya naging sobrang hirap para sa kanya ang pagsasabi ng They are going to kill you.
Nasa mga sinehan na ngayon ang "Laya."