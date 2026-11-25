Jake Ejercito, napa-sweet sa 15th birthday ng anak na si Ellie
Kaka-15 lang ng anak na si Ellie at hindi pinalampas ng actor na si Jake Ejercito ang chance na mag-post ng super sweet na tribute sa Instagram. Proud na proud ang daddy dahil nakita niyang lumaki ang kanyang panganay.
Watching you unfold has been the most beautiful thing, and I couldn’t be any prouder. Happy 15th, my love, caption pa ni Jake. Siyempre, bumaha agad ng warm greetings mula sa fans at kapwa celebrities sa comment section. Marami rin ang nakapansin kung gaano kabilis ang panahon dahil baby pa lang si Ellie noon.
Si Ellie ay anak ni Jake at ng actress na si Andi Eigenmann. Kahit hiwalay na ang dalawa, maintain na maintain pa rin ang healthy co-parenting setup nila para sa anak.
Kasalukuyang naka-base si Andi sa Siargao kasama ang fiancé niyang professional surfer na si Philmar Alipayo at ang kanilang dalawang anak. Pero don't worry, dahil hati ang oras ni Ellie sa pagitan ng island at ng Manila para manatili siyang close sa magkabilang side ng kanyang pamilya.
Kilala rin si Jake sa pagiging hands-on na daddy dahil madalas siyang mag-share ng candid moments nila ni Ellie sa social media, na talagang hinahangaan ng mga netizens.
Bukod sa pagiging devoted dad, active pa rin si Jake sa entertainment scene. Nakakuha rin siya ng recognition kamakailan para sa kanyang mga dramatic at comedic roles sa iba't ibang pelikula at TV series.
Sana all may ganitong ka-sweet na bonding, 'no?