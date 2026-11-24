Ariana Grande, halos hindi nakapag-pigil ng tawa sa set ng 'Focker In-Law'
Nahirapang magpigil ng tawa si Ariana Grande habang nakikipagpalitan ng unscripted jokes kay Ben Stiller sa set ng "Focker In-Law."
Inamin ng singer na mahilig siya sa improv. Bagama't sinunod nila ang script, marami raw silang dinagdag na play at improv, lalo na kapag kasama si Stiller. Pero dahil veteran comedian ang katapat, nahirapan si Grande na panatilihin ang kanyang composure at aminadong ilang beses siyang halos hindi nakapagpigil ng tawa.
Para kay Stiller, na muling gaganap bilang Greg Focker sa sequel, nakadepende ang pinaka-comedy scenes sa chemistry nina Greg at ng character ni Grande na si Olivia Jones. Binigyang-diin niya na kung hindi nila nakuha nang tama ang dynamic ng dalawa, magiging weird, unfunny and tense ang resulta.
Bilib si Stiller sa pag-understand ni Grande sa character ni Olivia bilang isang strong at independent na babae na kayang hamunin si Greg, habang nananatiling embrace ng audience. Dagdag pa niya, parehong flawed ang mga character at doon naging masaya ang proseso.
Kagustuhan talaga ni Grande na sumali sa "Meet the Parents" franchise dahil "huge Focker fan" siya. Ipinagpalit niya ang pink look ni Glinda mula sa "Wicked" para sa comedic palette ng pelikula. Para sa kanya, bago ang pagganap na ito dahil hindi pa siya nakalaro ng girl na katulad ni Olivia, na marami raw katangian nang sabay-sabay.
Nagtrabaho ang singer sa New York noong summer kasama ang mga legends na sina Robert De Niro at Stiller. Kasama rin niya sa screen sina Skyler Gisondo, Beanie Feldstein, at Eduardo Franco. Pinuri naman ni producer Jane Rosenthal ang swabe na pag-pasok ni Grande sa ensemble, at sinabing nasa top of her game ang singer habang kasama sina Ben at Bob.
Bukas na sa mga cinema ang "Focker In-Law" ngayong 25 November.
Kaya niyo kayang mag-stay na serious kung nasa harap niyo si Ben Stiller?