Kalinga pride sa Miss Universe: Bea Millan-Windorski, nagpakitang-gilas sa national costume
Slay na slay ang ating bet na si Bea Millan-Windorski sa Miss Universe 2026 competition sa Puerto Rico matapos niyang isuot ang isang national costume na inspired sa traditional Banga dance ng Kalinga province. Para sa beauty queen na taga-La Union, ito ay isang tribute sa mga kababaihan ng Kalinga at isang paraan para madala ang kultura ng Cordillera sa international stage.
Kung hindi niyo alam, ang Banga dance ay isang centuries-old folk dance kung saan ang mga performers ay nagbabalanse ng mga clay pot o 'banga' sa kanilang mga ulo habang sumasayaw. Grabe ang kailangang coordination, grace, at balance dito, kaya naman perfect na kumuha ng inspiration dito si Bea para i-highlight ang tradisyon ng Northern Luzon.
Hindi ito ang unang beses na nagdala ng Pinoy pride si Bea sa kanyang mga looks. Dati na rin siyang nagsuot ng gown na inspired sa sampaguita para ipakita ang Filipino hospitality. Pati sa kanyang advocacy video, binigyang-diin niya ang sea turtle conservation.
Kasalukuyang lumalaban si Bea para makuha ang ikalimang Miss Universe crown para sa Pilipinas. Ang huling panalo ng bansa ay noong 2018 pa, nang hirangin na reyna si Catriona Gray. Bago ang coronation, pumangatlo si Bea sa third edition ng hot picks ng Missosology, pero unofficial assessment lang ito at hindi pa final result.
Ang coronation night ng Miss Universe 2026 ay nakatakda ngayong 25 November 2026 sa Puerto Rico.
Kaya na ba natin i-claim ang korona o kailangan pa ng extra luck?