Suno, huli ka! Pinalaki pa ng publishers ni Eminem ang demanda laban sa AI music company
Noong 19 November 2026, naghain sila ng amended complaint sa U.S. District Court for the Northern District of California para palawakin ang kanilang demanda na nagkakahalaga ng $47.7 million. Hindi ito basta-basta update lang, dahil nagdagdag sila ng 108 AI-generated tracks na umano'y lumalabag sa copyright.
Kulang pa ba ang unang demanda? Mukhang oo, kasi less than two weeks lang matapos ang original filing noong 6 November, bumalik na agad sila para dagdagan ang ebidensya. Ang mga bagong recordings na ito ay kinasangkutan ng 26 copyrighted compositions. Kasama rito ang mga iconic tracks gaya ng “Lose Yourself,” “Stan,” “Mockingbird,” “Without Me,” at “The Real Slim Shady.” Let's be honest, kahit sino naman ang makaka-recognize ng mga linyang 'yan, AI man o tao.
Safeguards o joke lang?
Dito na papasok ang tensyon. Sabi ng Suno, ang platform nila ay ginawa para tulungan ang mga users na gumawa ng original music at bawal daw sa policies nila ang unauthorized use ng work ng mga artists. Claim pa nila, bina-block nila ang mga prompts na may pangalan ng specific artists o kanta, at gumagamit sila ng third-party services para i-screen ang mga uploaded audio at lyrics para iwas-copyright infringement.
Pero plot twist: hindi naniniwala ang mga publishers. Para sa kanila, hindi epektibo ang mga safeguards na 'yan dahil may mga AI-generated recordings na verbatim o word-for-word ang lyrics mula sa “Lose Yourself” at “The Real Slim Shady.” Hindi lang lyrics ang kinuha, kundi pati ang musical elements at ang distinctive voice ni Eminem ang ginaya. Kumbaga, anong silbi ng filter kung naku-copy pa rin ang essence ng artist?
Ang resibo ng Suno
Actually, may mga aaminin din ang Suno sa mga court filings nila. Noong 20 October, sa isang kaso na involve ang Universal Music Group at Sony Music Entertainment, inamin ng Suno na pinapayagan pala ang mga users na maglagay ng pangalan ng artists sa prompts simula noong January 2026. Ang depensa nila? Kino-convert daw ng technology nila ang mga pangalan na 'yan into descriptions ng musical styles bago gumawa ng track.
Hindi rin ito nakaligtas sa motion for dismissal noong 3 November sa kaso ni singer-songwriter Jason Isbell at iba pang musicians. Ginamit ng Eight Mile Style at Martin Affiliated ang mga statements na ito ng Suno para patunayan na hindi talaga effective ang safeguards ng kumpanya.
Saan galing ang data?
Ang malaking issue rito ay kung paano nakuha ng Suno ang kanilang training datasets. Allegedly, kumuha sila ng copyrighted material mula sa streaming services, lyrics databases, at iba pang online sources nang walang pahintulot. Ginamit daw ito para i-develop ang kanilang commercial music-generation technology. Ang focus ng demanda ay ang copyright sa underlying musical compositions, kasama na ang lyrics at music.
Hindi lang direct copyright infringement ang reklamo. May kasama ring dalawang violation ng Digital Millennium Copyright Act (DMCA). Una, ang pag-circumvent sa technological measures na nagkokontrol sa access sa copyrighted works. Pangalawa, ang pagtanggal o pag-alter ng copyright management information, gaya ng credits ng songwriter at publisher.
Pera at Parusa
Pagdating sa pera, hindi nagbago ang demand na $47.75 million. Hinihingi ng mga publishers ang $40.35 million para sa alleged willful infringement ng 269 compositions. Ang computation nito ay base sa maximum statutory award na $150,000 per work. Dagdag pa rito ang $672,500 para sa pag-circumvent ng technological protections at $6.725 million para sa violations sa copyright management information. Kung hindi man ito ibigay, alternative nila ang actual damages at profits mula sa infringement.
Hindi lang pera ang habol nila. Gusto rin ng Eight Mile Style at Martin Affiliated ng permanent injunction para itigil na ang infringement at full accounting ng pagkuha at paggamit ng Suno sa kanilang materials. Request din nila na i-impound o sirain ang lahat ng unauthorized copies na nasa training datasets, internal repositories, AI model weights, at server infrastructure ng kumpanya.
Context: Hindi lang ito basta isang kaso
Para sa mga hindi nakakasunod, si Eminem (Marshall Mathers) ay isang world-famous rapper, pero hindi siya personally na party sa lawsuit na ito. Pero hindi lang siya ang pinupuntirya ng mga music giants. Ang Universal Music Group at Sony Music Entertainment ay kasalukuyan pa ring nakikipaglaban sa Suno. Noong November 2025 naman, nagkasundo na ang Warner Music Group at Suno through a licensing agreement. Samantala, may separate claims din ang rights holders ni Elvis Presley tungkol sa unauthorized use ng music, voice, at likeness nito.
Sa huling update, noong 20 November, ni-refer ni U.S. District Judge Beth Labson Freeman ang kaso sa Judge Rita F. Lin. Ito ay para malaman kung related ang lawsuit na ito sa isa pang copyright case na isinampa ng music publisher na Round Hill Music laban sa Suno.
Saan na tayo pupunta kung pati boses at lyrics ay kayang i-clone ng AI nang walang paalam?