Cong TV at Viy, bagong mukha na ng Purple Hearts
Katuwang ang kanilang pamilya, kinuha na bilang mga bagong endorser ng food supplement brand na Purple Hearts sina Lincoln “Cong TV” Velasquez at Viy Cortez-Velasquez, isang YouTuber at entrepreneur.
Ipinakilala ang mag-asawa noong October 26 sa Dessert Museum sa Pasay City, kung saan ginanap ang annual Halloween event ng brand. Ang partnership na ito ang sentro ng pinakabagong campaign ng kumpanya, at may mga billboard na ng mga Velasquez sa Skyway at Commonwealth Avenue.
Bukod sa mga billboard, lilitaw din ang pamilya Velasquez sa mga social media campaigns at in-store materials. Kasabay ng pagpapakilala sa kanila, inilabas din ang updated product packaging ng brand sa nasabing event.
Ang launch ay ginawa sa "Purple and Treat," isang taunang Halloween gathering para sa mga bata na dinaluhan ng around 300 guests. May costume competition din na may hiwalay na kategorya para sa mga bata at adults. Marami sa mga bisita ang naka-costume, kabilang ang mga pamilyang kasama ng mga fans nina Cong at Viy at ng mga miyembro ng media. Dumalo rin ang Jorge siblings na nasa likod ng Love Kryzl & Siblings Co., ang kumpanyang nagmamay-ari ng Purple Hearts.
Kasama sa redesign ng packaging ang kanilang chewable tablets at Nutri Meals powdered drinks na ayon sa Purple Hearts ay para makaakit sa parehong bata at matatanda. May inilabas din silang mas malaking Nutri Meals tub para sa mga pamilyang gustong mag-share sa bahay.
Available na ang mga updated products sa Watsons at online via Shopee, Lazada, at TikTok Shop. Magpo-post din ang Purple Hearts ng updates sa Facebook, Instagram, at TikTok kung saan mapapanood ang pamilya Velasquez.
Para sa mga makakakita ng kanilang mga billboard, hinihikayat ng Purple Hearts ang mga fans na mag-share ng photos online gamit ang hashtag na #PurpleHeartsParaSaLahat.
Sana all may endorsement deals na pang-buong pamilya, 'no?