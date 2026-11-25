Robbie Jaworski at Magui Ford, nag-unfollow na raw sa isa't isa
Nabuhay ang breakup rumors nina Robbie Jaworski at Magui Ford matapos mapansin ng mga netizens na hindi na sila mag-follow sa Instagram. Ang isyung ito ay lumabas ilang araw lang matapos lumabas si Jaworski sa Pinoy Big Brother: Collab Edition 3.0 bilang celebrity houseguest noong Nobyembre 21.
Medyo shocking ang development na ito kasi habang nasa loob ng PBB house si Jaworski sa loob ng apat na linggo, naging outspoken siya tungkol sa pagmamahal niya kay Ford. Sa isang livestream pa nga, inamin niya na isa't kalahating taon na silang magkarelasyon.
Kuwento rin niya kina Shea Valerio at Gehlee Dangca na ayaw niyang nagbabayad si Ford sa tuwing may date sila. Na-soft launch naman ni Ford ang relationship nila noong Agosto nang mag-post siya ng photos ng trip nila sa Hong Kong. Kahit hindi fully visible ang mukha ni Jaworski, kilala pa rin siya ng mga users at ng kanilang mga kaibigan base sa mga comments.
Bago pa ang Instagram unfollowing, may mga chika na rin online na may isang businessman na naiuugnay kay Ford habang nasa loob ng bahay si Jaworski. Sa ngayon, wala pang statement na nilalabas sina Ford at Jaworski tungkol sa issue.
Let's be honest, ang bilis talaga ng mga mata ng netizens pagdating sa unfollow game. Sana naman ay okay lang sila.
Kayo, naniniwala ba kayo na unfollow equals breakup agad?