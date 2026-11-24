Ethan Benares at Nicole Fortuna, mainit na sinalubong ng Sparkle after PBB
Siyempre, hindi pwedeng walang grand welcome pagkatapos ng bakbakan sa loob ng bahay. Mainit na sinalubong ng Sparkle family sina Ethan Benares at Nicole Fortuna matapos ang kanilang stint sa "Pinoy Big Brother: Collab Edition 3.0."
Sa Instagram post noong Martes, November 24, ipinakita ang welcoming event na pinangunahan nina GMA Network Senior Vice President Atty. Annette Gozon-Valdes, Sparkle's First Vice President Joy Marcelo, at Senior Talent Manager Tracy Garcia. Hindi rin nagpahuli ang Sparkle sa pag-post ng video ng surprise salubong kung saan sinalubong ang dalawa ng mga cheers, flowers, at sintra boards.
Kailangang tandaan na na-evict si Nicole kasama si Cianne Dominguez noong Sabado ng gabi. Samantala, sina Ethan at Calix Esguerra naman ang mga unang housemates na lumabas mula sa "PBB Collab 3.0."
Ang reality series na ito ay nagsimula noong October 24 at mapapanood sa GMA Network mula Lunes hanggang Biyernes ng 9:35 p.m., Sabado ng 6:15 p.m., at Linggo ng 4:55 p.m.
Sino kaya sa mga natitirang housemates ang susunod na mag-eempake ng gamit?