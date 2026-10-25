Thomas Markle, iniimbestigahan sa Pilipinas dahil sa child sexual abuse images
Kasalukuyang iniimbestigahan ng mga awtoridad sa Pilipinas si Thomas Markle, ang tatay ni Meghan na asawa ni Prince Harry. Kinumpirma ni Nicholas Ty, ang Philippine justice undersecretary, noong Biyernes 23 October 2026, na ang Anti-Trafficking and Anti-OSAEC task force sa Cebu ang humahawak sa kasong ito matapos lumabas ang mga alegasyon na nagtataglay ang nasabing lalaki ng child sexual abuse images.
Sino ba talaga si Thomas Markle? Siya ay isang American retired television lighting director at director of photography. Kilala siya sa kanyang mga trabaho sa programang Made in Chicago at sa soap opera na General Hospital. Siya rin ang tatay ni Meghan, ang Duchess of Sussex.
Ang ebidensyang galing mismo sa anak
Mismong anak ni Thomas Markle—na half-brother ni Meghan at Thomas din ang pangalan—ang nagbigay ng ebidensya sa mga pulis. Ayon kay Philippine interior secretary Jonvic Remulla, kabilang sa mga naisumiteng ebidensya ay isang laptop na nagkukumpirma sa mga detalye ng alegasyon.
Sa ngayon, pinaniniwalaang nasa United States na si Thomas Markle, bagama't nanirahan siya sa Cebu, Pilipinas sa loob ng ilang panahon. Hindi agad maabot para sa comment si Thomas Markle, pero nabanggit sa isang British newspaper na itinanggi niya ang mga akusasyon at sinabing hindi ito totoo.
Reaksyon ni Meghan at ang proteksyon sa mga anak
Ayon kay Meghan, labis siyang nababagabag sa mga balitang ito. Sinabi niyang alam na niya ang tungkol sa mga alegasyon laban sa kanyang 82-anyos na tatay simula pa noong 2018. Dahil dito, pinigilan niya ang contact ng tatay niya sa kanyang mga anak na sina Archie, 7, at Lilibet, 5, para na rin sa proteksyon ng mga bata.
Matagal na rin silang walang komunikasyon ng kanyang ama simula pa bago ang kasal nila noong 2018. Matatandaan na ilang araw bago ang kasal, hindi na dumalo si Thomas Markle dahil sa ill health, matapos niyang aminin noon na nag-pose siya para sa mga paparazzi pictures.
International probe at ang papel ng British Police
Hindi lang sa Pilipinas umiikot ang imbestigasyon. Ayon sa ulat, nakipag-ugnayan din ang anak ni Thomas Markle sa FBI sa United States. Kinumpirma ng FBI sa isang statement na alam nila ang tungkol sa mga alegasyon at magbibigay sila ng suporta sa mga awtoridad ng Pilipinas. Mag-iimbestiga rin ang FBI kung may mga federal violations ng US law na nangyari.
May kinalaman din ang British police sa gulo na ito. Sinabi ni Meghan na nakita niya ang isang sulat na ipinadala sa British police noong 2018 na may nakababahalang alegasyon tungkol sa kanyang ama, at sinabihan siya na iniimbestigahan ito. Kinumpirma naman ng isang spokesperson mula sa Metropolitan Police na alam nila ang mga report na ang mga opisyal mula sa Met's Royalty and Specialist Protection Command ay kasama sa pagpasa ng sulat na iyon noong 2018, at kasalukuyan silang nagsasagawa ng internal inquiries para kumpirmahin ito.
Sa huling pahayag ni Meghan, binigyang-diin niya na ang kanyang isip ay nasa mga batang maaaring napinsala. Umaasa siya na makakamit ang hustisya at mananatiling prayoridad ang kaligtasan at proteksyon ng mga inosenteng bata. Samantala, sina Harry at Meghan, kasama ang kanilang mga anak, ay lumipat na pabalik sa England noong August matapos tumira sa California sa loob ng anim na taon.
Sana talaga maprotektahan ang mga bata at lumabas na ang katotohanan dito.