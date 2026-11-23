The Way Back to You, nag-grand media conference na!
Ginanap ang grand media conference at screening ng 'The Way Back to You' sa Robinsons Galleria. Sina AZ Martinez, Ralph De Leon, at Michael Sager ang nanguna sa cast na dumalo sa event, kung saan nakita rin ang warm welcome mula sa mga fans na nag-abang para makita sila.
Sa kwento ng series, dadalhin tayo sa isang fictional provincial town na sikat sa mga onion farms. Dito magre-reconnect ang mga characters sa mga tao at lugar mula sa kanilang nakaraan, habang ine-explore ang first loves at present-day relationships nila. Very nostalgic ang vibes, 'no?
For those who want to watch, available na ang series for streaming sa Viu simula November 2. Game na ba kayo sa kwento nito?
May impormasyon mula sa mga pampublikong mapagkukunan, Wikipedia, YouTube, Instagram at TikTok.