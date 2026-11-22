May mga bagong mukha na sa Bahay ni Kuya!
Fresh blood na naman ang pumasok sa Bahay ni Kuya! Sa episode noong 22 November, limang bagong housemates ang opisyal nang sumama sa Pinoy Big Brother: Collab Edition 3.0.
Kabilang sa mga bagong pasok ang dalawang Kapuso housemates na sina Lexi Gonzales, na tinawag na "Ang Fierce Princess ng Cavite," at si Yza Uy, ang "Ang Determined Chinitachiever ng Quezon City."
Hindi rin nagpahuli ang Kapamilya camp dahil tatlo ang pumasok na housemates mula rito. Sila ay sina Eugene Reggio, ang "Ang Driven K-Brit Model ng UK"; Victoria Vargas, ang "Ang Fashionate Daughter ng Quezon City"; at si Race Matias, na kilala bilang "Ang Willful Brother ng Muntinlupa."
Sa ngayon, mayroon nang total na 20 housemates sa loob ng bahay. Pero bago ang pasok ng mga bago, may mga nagpaalam na rin. Noong gabi ng 21 November, na-evict sina Nicole Fortuna at Cianne Dominguez. Kasabay din nilang lumabas si Robbie Jaworski, na naging celebrity houseguest pala.
Para naman bigyan ng chance ang mga bagong housemates na makilala ang isa't isa, inanunsyo nina Gabbi Garcia at Bianca Gonzalez na walang nomination night ngayong linggo.
Abangan kung sino sa mga bagong housemates ang magtatagal sa loob ng bahay.