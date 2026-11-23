Pokwang, kinilala sa Argentina film festival para sa '2 Valid IDs'
May bagong achievement na naman ang comedian-actress na si Pokwang. Nakakuha siya ng First Special Mention in Acting sa 41st Mar del Plata International Film Festival sa Argentina dahil sa kanyang performance sa pelikulang '2 Valid IDs'.
Sabi ng festival jury, naging "profoundly human performance" ang pinakita ni Pokwang na nagpakita ng resilience at pag-ibig sa gitna ng isang bureaucratic at unequal world. Grabe, acting-acting na talaga si Mare!
Hindi lang ito ang panalo niya para sa nasabing film dahil nakuha rin niya ang Best Actress award sa Cinemalaya Philippine Independent Film Festival.
Speaking of '2 Valid IDs', hit na hit din ito sa takilya at lumampas na sa P115 million ang kinita. Sa direksyon ni Ma-an L. Asuncion-Dagñalan, nasa ikaanim na linggo na ang pelikula sa mga sinehan at sold out pa ang screenings sa ilang theaters.
Slay na slay ang acting era na 'to, 'no?