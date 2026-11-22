Husband goals! Jim Bacarro nagpa-vasectomy para kay Saab Magalona
Sana all talaga ang level ng support ni Jim Bacarro! Ibinahagi ni singer-actress na si Saab Magalona sa Instagram noong 21 November na sumailalim sa vasectomy ang kaniyang asawa. Kasama sa post ang mga photos ni Jim sa ospital bago at pagkatapos ng procedure.
Nagsimula raw ang lahat nang mag-usap ang couple tungkol sa birth control options dahil expired na ang contraceptive implant ni Saab. Dito na nag-decide si Jim na siya na lang ang magpa-vasectomy. Ayon kay Saab, sinabi ni Jim na sapat na ang pinagdaanan ng kaniyang katawan para sa pamilya at ito ang pinaka-simpleng magagawa niya dahil matagal na nilang napagkasunduan na hindi na sila magbubuntis muli.
Kahit seryoso ang procedure, hindi nawala ang kulitan. Kinuha ni Saab ang wedding ring ni Jim bago ang surgery at isinuot ito sa kaniyang thumb habang naghihintay. Biniro rin niya ang asawa dahil tumapat ang schedule ng operation sa paglabas ng video game na "Grand Theft Auto VI". Sabi ni Saab, At least 48 hours rest GTA all day. Well-deserved, bago niya ito pinasalamatan at tinawag na "gift".
Shared Responsibility
Maraming netizens ang humanga at tinawag si Jim na "best husband" matapos lumabas ang balita. Para sa marami, pinaalala ng post na ito na ang family planning ay dapat shared responsibility sa pagitan ng mag-asawa.
Hindi ito ang unang pagkakataon na may local celebrity na nag-open up tungkol sa procedure na ito. Noong April 2025, ibinahagi rin ni Drew Arellano na nagpa-vasectomy siya, kung saan pinuri siya ng Commission on Population and Development bilang halimbawa ng responsible parenthood.
Kasal na sina Saab at Jim mula pa noong 24 January 2015 sa Philippine Military Academy sa Baguio City. Bukod sa pagiging mag-asawa, bandmates din sila sa rock band na Cheats at may dalawang anak na sina Pancho at Vito.