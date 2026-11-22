Maris Racal, snubbed sa 2026 Luna Awards acting nominees
Naglabas na ang Film Academy of the Philippines ng acting nominees para sa 2026 Luna Awards, pero siguradong pag-uusapan ang ilang 'missing' names sa listahan. Ang pinaka-shocking? Wala si Maris Racal sa Best Actress category para sa performance niya sa film na Sunshine.
Let's be honest, medyo nakakapagtaka ito kasi ang lakas ni Maris ngayong awards season. Nanalo na siya ng Best Actress sa 2026 Gawad Urian Awards kasama si Odette Khan, at nakuha rin niya ang Best Actress with Distinction sa 74th FAMAS Awards. Pero sa Luna Awards, hindi siya pinalad na makapasok sa lead actress race.
Sa Best Actor category naman, magtatapat ulit sina Carlo Aquino at Jericho Rosales. Sila ang nag-share ng Best Actor honor sa 2026 Gawad Urian Awards. Nominated si Aquino para sa Bar Boys: After School habang si Rosales naman ay para sa pelikulang Quezon.
Kasama rin sa listahan si Vice Ganda, kaya magiging interesting ang labanan dahil katabi niya ang mga actors na kilala sa kanilang dramatic performances. Mapapansin din ang pagpasok ni Krystel Go, na nagpapakita ng pagkilala sa mga performers na nagbibigay ng diverse experiences sa Philippine cinema.
Ang Luna Awards ang kinikilalang pinaka-prestigious industry award sa bansa dahil ito ay ibinibigay ng Film Academy of the Philippines base sa artistic at technical merit. Pinapatunayan lang nito na magkakaiba talaga ang panlasa ng mga award-giving bodies, kahit pa may mga performances na halos lahat na ang nag-recognize.
Saan kaya nagkaroon ng mismatch?