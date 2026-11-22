Jillian Ward, Tim Yap, at iba pa, pasok sa German Moreno Walk of Fame 2026
Ilalabas na ang mga bagong pangalan sa German Moreno Walk of Fame para sa 2026, at hindi tayo nagkamali sa mga napili. Kasama sa mga paparangalan ang Sparkle stars na sina Jillian Ward, para sa kanyang mga gawa sa telebisyon, at Tim Yap, na kikilalanin naman dahil sa kanyang impact sa social media.
Hindi rin mawawala ang mga big names gaya ni Eric Quizon na bibigyang-pugay para sa kanyang kontribusyon sa mga pelikula, at ang Grammy award-winning artist na si Apl.de.Ap para sa kanyang music. Deserve na deserve nila ang spot na 'to!
Markahan na ang calendars dahil ang induction ceremony ay mangyayari na sa December 1. Para sa mga hindi nakakaalam, sinimulan ni "Kuya Germs" German Moreno ang Walk of Fame noong 2005 para bigyang-pugay ang mga personalities na may malaking ambag sa Philippine showbiz at pop culture.
Sino sa paborito niyo ang wala sa listahan na dapat sana ay andun na rin?