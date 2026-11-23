Farah Osama, dating reveal kung bakit hindi nakasama sa SexBomb Girls reunion
Hindi na nakasama sa mga reunion concert ng SexBomb Girls si Farah Osama, na dating kilala bilang si Louise Bolton. Sa Fast Talk with Boy Abunda, inamin ni Farah na kahit inimbitahan siya ni Rochelle Pangilinan noong planning phase pa lang, hindi siya nakadalo dahil, ayon sa kanya, Sa religion ko, bawal po kasi.\n
Kuwento niya, nag-transition siya noon para maging isang Muslim. Nagsimula ito noong lumipat siya sa Qatar noong 2020 para magtrabaho bilang entertainer. Doon niya nakita kung paano mamuhay ang mga Muslim at nagdesisyon siyang mag-convert nang hindi alam ng kanyang pamilya. Para sa kanya, naging calling ito kaya pumunta siya sa mosque para yakapin ang Islam.\n
Bagong lifestyle at pananamit\n\nIpinaliwanag ni Farah ang mga requirements sa pananamit ng mga kababaihang Muslim, gaya ng abaya na isang maluwag na robe at ang hijab na panakip sa ulo. Binigyang-diin niya na bawal ang pagkuha ng atensyon sa sarili, kaya sinisiguro niyang modest ang kanyang suot sa tuwing magpo-post sa social media. Gusto rin niyang gamitin ang platform niya para makapag-share tungkol sa Islam.\n\nNoong nagsisimula pa lang siya sa pag-transition, kailangan pa rin niyang tapusin ang mga kontrata niya bilang entertainer. Inamin niya na habang inaaral ang mga bawal, nalaman niyang kasama rito ang entertainment, partikular na ang pagkanta. Dahil dito, kumonsulta siya sa kanyang teacher na nagsabing okay lang iyon at mapagpatawad ang Allah.\n\n## Libreng pagpili sa relihiyon\n\nNilinaw din ni Farah na ang pagyakap sa Islam ay hindi kailanman pinipilit kundi dapat buhat sa sariling kagustuhan at para sa Allah. Binanggit niya na kahit 15 taon nang Muslim ang kanyang kapatid, hindi siya kailanman na-pressure na mag-convert dahil dapat itong magmula sa sariling will.\n
Bukod sa pagiging member ng SexBomb Girls, nakilala rin si Farah sa mga palabas na Daisy Siete at Beautiful Justice.