Julia Barretto, unang brand ambassador na ng bag brand na CHARLÉ
Opisyal nang ipinakilala ng Filipino bag brand na CHARLÉ si Julia Barretto bilang kanilang kauna-unahang brand ambassador. Nangyari ito sa The Arrival, ang grand launch ng brand na ginanap sa isang mall sa Makati City.
Sino pa ba si Julia? Isa siyang Filipino actress na kilala sa mga lead roles sa romantic comedy at drama, at nag-umpisa bilang child actress sa mga TV soap opera.
Ang partnership at ang vision
Pinagsama ng partnership na ito ang actress at ang tatlong co-founders ng brand na sina Dr. Mary C. Cruz, Anna Magkawas, at Jay-Ann Claire Bincal. Pinili si Barretto dahil sa kanyang understated confidence at distinctive approach sa personal style, na swak na swak daw sa design philosophy ng CHARLÉ.
Layunin ng appointment na ito na mas mapalawak pa ang reach ng homegrown label sa fashion at lifestyle audience. Ang collection mismo ay may mga distinctive silhouettes at practical details para magkaroon ng personal touch ang mga gagamit nito.
Ang CHARLÉ ay itinatag ng tatlong babae na may malawak na karanasan sa luxury bag retail, resale, entrepreneurship, at premium brand development. Si Anna Magkawas, o Miss A, ay may higit sampung taon na experience sa luxury bag selling mula noong 2015 sa LuxOnlinePH, kung saan nahasa ang kanyang mata para sa craftsmanship at kung ano ang hinahanap ng mga customers pagdating sa investment bags.
Si Jay-Ann Claire Bincal naman, o Miss Jay Ann, ang founder at CEO ng Purse Maison. Galing siya sa luxury bag resale at consignment, at kilala sa phrase na “New Day, New Bag!” na nagpapakita kung paano nababago ng isang bag ang outfit. Samantala, si Dr. Mary C. Cruz, founder at CEO ng ZK Summit Holdings Inc., ang nag-aambag ng experience sa pagbuo ng premium brands at strategic partnerships para maging kilalang pangalan ang CHARLÉ sa premium contemporary bag market.
Ang kaganapan sa The Arrival
Hinu-host ni Janeena Chan ang event, na nagsimula sa welcome remarks ni Magkawas bago ang official reveal ni Barretto. Nagkaroon din ng ceremonial ribbon cutting at contract signing kung saan kasama ni Julia ang tatlong co-founders para sa mga commemorative photographs.
Sa segment na "Why CHARLÉ?", nagbahagi ang actress kung ano ang nakahila sa kanya sa brand. Nagbigay rin ng message of appreciation si Bincal bago nag-champagne toast ang founders at ang kanilang bagong ambassador.
Nagkaroon din ng showcase ng walong CHARLÉ pieces na ni-style ni Barretto. Kasama rito ang pitong bags at isang cardholder: ang Riva in Clay, Vela in Amber, Riva Mini in Stone, Vela Mini in Sand, Lira in Sand, Muse in Stone, Onyx in Stone, at Rove Cardholder in Sand.
Detalye ng collection at Q&A
Ang collection ay may iba't ibang designs para sa iba't ibang occasion. May relaxed silhouette para sa hobo bag at may work tote na may dedicated laptop compartment. Kasama rin sa lineup ang Onyx men’s crossbody na pwedeng gamiting clutch o isuot bilang sling bag.
Sa Q&A portion, sumagot si Barretto tungkol sa kung ano ang nag-convince sa kanya na sumali sa CHARLÉ, ang kanyang impression sa quality ng bags, at kung bibili at gagamit ba siya ng mga pieces na ito kahit tapos na ang endorsement commitments. Tinanong din siya kung kaya bang makipagsabayan ng isang Filipino bag brand sa international luxury labels na nagamit na niya, at kung paano mapapanatili ng CHARLÉ ang relevance nito lagpas sa social media buzz.
Nagbahagi rin si Magkawas tungkol sa desisyon niyang magtayo ng sariling label at ang mga international brands na naging impluwensya sa kanyang pag-appreciate ng quality. Binanggit naman ni Bincal ang gap na nakita niya sa bag market at ang plano nilang makilala sa pamamagitan ng design at product quality.
Tinalakay naman ni Cruz ang mga konsiderasyon sa pagpili kay Barretto at kung paano nakatulong ang kanyang experience sa premium brand development sa pagpili ng leather at hardware para sa collection. Nagtapos ang event sa closing remarks ni Cruz at huling photo op bago ang opening ng pop-up store.
Ang CHARLÉ ay gumagamit ng 100% full-grain cowhide leather at zinc alloy hardware para sa kanilang mga premium contemporary bags. Ang pop-up store ng The Arrival ay nag-soft open noong 6 November 2026 at tumakbo hanggang 10 November 2026 sa Glorietta 1, sa harap ng Pandora, Makati City.
Sana all may budget para sa full-grain leather bags, ‘no?